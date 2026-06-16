Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas de muerte: "Espero que lo agarren"

Resumen para apurados
- Gastón Trezeguet denunció ante la Justicia a un televidente de Gran Hermano por enviarle graves amenazas de muerte y mensajes homofóbicos en sus redes sociales.
- Tras difundir las capturas del agresor, el panelista judicializó el caso en la Fiscalía N° 5, mientras que la policía le otorgó un botón antipánico como medida de protección.
- La causa busca identificar al usuario para que responda ante la ley, sentando un límite penal contra el acoso y la violencia digital que sufren las figuras públicas.
Gastón Trezeguet denunció a un televidente de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) que le envió un mensaje con amenazas de muerte y expresiones discriminatorias vinculadas a su orientación sexual. El panelista decidió exponer el caso en sus redes sociales y confirmó que ya interviene la Justicia.
A través de su cuenta de X, Trezeguet compartió la captura de pantalla de un mensaje enviado por un usuario identificado como “Turco”, en el que se incluían graves amenazas y agravios personales. El texto decía: “Te vamos a hacer mierda mañana, a tiros. Pedazo de p***. Ahí vas a saber estudiar, en el infierno HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. P***”.
La denuncia ya fue presentada
Tras difundir el contenido, el histórico ex participante y actual analista del reality explicó que decidió llevar el caso ante la Justicia. “Yo entiendo todo de Gran Hermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, expresó.
Además, compartió documentación que acredita la existencia de una causa judicial en trámite, con intervención de la Fiscalía N° 5, a cargo del fiscal Kessler.
Medidas de protección para el panelista
Como parte de las actuaciones realizadas, la Policía solicitó la entrega de un botón antipánico para Trezeguet. Este dispositivo permite a la víctima alertar de manera inmediata a las fuerzas de seguridad ante una situación de riesgo mediante la simple activación del sistema.
Yo entiendo todo de #granhermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos . La Denuncia esta hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia . pic.twitter.com/xmDaX57ONA— Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) June 16, 2026