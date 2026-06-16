Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas de muerte: "Espero que lo agarren"

La denuncia ya fue presentada

Tras difundir el contenido, el histórico ex participante y actual analista del reality explicó que decidió llevar el caso ante la Justicia. “Yo entiendo todo de Gran Hermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, expresó.