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Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas de muerte: "Espero que lo agarren"

El panelista de Gran Hermano Generación Dorada confirmó que realizó la denuncia judicial. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 5 y la Policía dispuso medidas de protección.

GRAN HERMANO. Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas de muerte por parte de un televidente.
GRAN HERMANO. Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas de muerte por parte de un televidente.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gastón Trezeguet denunció ante la Justicia a un televidente de Gran Hermano por enviarle graves amenazas de muerte y mensajes homofóbicos en sus redes sociales.
  • Tras difundir las capturas del agresor, el panelista judicializó el caso en la Fiscalía N° 5, mientras que la policía le otorgó un botón antipánico como medida de protección.
  • La causa busca identificar al usuario para que responda ante la ley, sentando un límite penal contra el acoso y la violencia digital que sufren las figuras públicas.
Resumen generado con IA

Gastón Trezeguet denunció  a un televidente de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) que le envió un mensaje con amenazas de muerte y expresiones discriminatorias vinculadas a su orientación sexual. El panelista decidió exponer el caso en sus redes sociales y confirmó que ya interviene la Justicia.

A través de su cuenta de X, Trezeguet compartió la captura de pantalla de un mensaje enviado por un usuario identificado como “Turco”, en el que se incluían graves amenazas y agravios personales. El texto decía: “Te vamos a hacer mierda mañana, a tiros. Pedazo de p***. Ahí vas a saber estudiar, en el infierno HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. P***”.

La denuncia ya fue presentada

Tras difundir el contenido, el histórico ex participante y actual analista del reality explicó que decidió llevar el caso ante la Justicia. “Yo entiendo todo de Gran Hermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, expresó.

Además, compartió documentación que acredita la existencia de una causa judicial en trámite, con intervención de la Fiscalía N° 5, a cargo del fiscal Kessler.

Medidas de protección para el panelista

Como parte de las actuaciones realizadas, la Policía solicitó la entrega de un botón antipánico para Trezeguet. Este dispositivo permite a la víctima alertar de manera inmediata a las fuerzas de seguridad ante una situación de riesgo mediante la simple activación del sistema.

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