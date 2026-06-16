Empleadas domésticas: cuánto cobran en julio de 2026 con el aumento y la incorporación del bono

Empleadas domésticas: cómo impacta el bono en el sueldo de julio

Además del incremento del 1,4% correspondiente a julio, este mes incorpora de manera permanente el 50% de la suma no remunerativa que fue abonada en marzo. De esta forma, una parte de ese bono pasa a integrar el salario básico de cada categoría, lo que implica una mejora directa en los ingresos del personal alcanzado por el régimen de casas particulares, ya que ese monto comenzará a formar parte del sueldo habitual y tendrá incidencia en futuros cálculos.