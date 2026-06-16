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Empleadas domésticas: cuánto cobran en julio de 2026 con el aumento y la incorporación del bono

Las empleadas domésticas recibirán en julio de 2026 un nuevo incremento salarial del 1,4% y la incorporación permanente de parte del bono otorgado meses atrás. Con esta actualización, quedaron definidas las escalas vigentes para todas las categorías del régimen de casas particulares en todo el país.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en julio de 2026 con el aumento y la incorporación del bono
Empleadas domesticas
Hace 4 Min

Las empleadas domésticas percibirán en julio de 2026 una nueva actualización salarial como resultado del acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La medida forma parte del esquema de incrementos escalonados definido para el período abril-julio, el cual busca recomponer los ingresos de todo el sector.

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La actualización quedó oficializada mediante la Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial. El esquema contempló aumentos mensuales acumulativos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, todos calculados sobre los salarios ya actualizados de los meses anteriores.

Empleadas domésticas: cómo impacta el bono en el sueldo de julio

Además del incremento del 1,4% correspondiente a julio, este mes incorpora de manera permanente el 50% de la suma no remunerativa que fue abonada en marzo. De esta forma, una parte de ese bono pasa a integrar el salario básico de cada categoría, lo que implica una mejora directa en los ingresos del personal alcanzado por el régimen de casas particulares, ya que ese monto comenzará a formar parte del sueldo habitual y tendrá incidencia en futuros cálculos.

La resolución también ratificó que las escalas salariales son de aplicación obligatoria en todo el país, garantizando un piso mínimo uniforme para el sector. Este ajuste permanente consolida la estructura de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores frente a los próximos períodos de discusión paritaria.

Salarios de empleadas domésticas en julio 2026: las escalas vigentes

Supervisores

  • Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 por mes
  • Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales
  • Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 por mes
  • Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales
  • $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales
  • Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes
  • Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales
  • Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 por mes
  • Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales
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