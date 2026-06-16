Pronóstico mundialista: cómo estará el clima en Tucumá para los primeros partidos de Argentina

¿Lloverá en Tucumán durante el debut de Argentina en el mundial?

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó un Fan Fest en la plaza temática –esquina de Congreso y San Lorenzo–. Los primeros tres partidos se transmitirán en vivo en pantallas gigantes. Pero el encuentro será, con entrada gratuita, al aire libre. El SMN anticipó que hay probabilidades de precipitación para la tarde de este martes, pero son relativamente bajas ya que ascienden hasta el 10%. Por la noche, en cambio, no se esperan lluvias ni lloviznas. La temperatura, sin embargo, bajará hasta los 13 °C hasta la medianoche y habrá una leve brisa que hará sentir más el frío.