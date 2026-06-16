Pronóstico mundialista: cómo estará el clima en Tucumá para los primeros partidos de Argentina

Resumen para apurados
- El SMN prevé noches muy frías y baja probabilidad de lluvia en Tucumán para los primeros partidos de Argentina en el Mundial 2026, que inician este martes frente a Argelia.
- La municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó un Fan Fest al aire libre. Se esperan temperaturas de 13 °C para el debut y mínimas de hasta 6 °C hacia el tercer partido.
- El frío polar obligará a los tucumanos a abrigarse para asistir a eventos públicos, mientras crece la preocupación por posibles lluvias hacia la tercera fecha contra Jordania.
Argentina se enfrenta a una ola de frío climático que congela las superficies por las noches en el exterior. Pero las bajas temperaturas se contraponen con la calidez de los corazones, que ya empezaron a palpitar de lleno el Mundial 2026. Esta noche, Argentina se enfrentará a Argelia en el primer partido de esta Copa del Mundo.
El tricampeón volverá a salir a la cancha en una noche de frío. Mientras algunos puntos de la provincia y el país planean transmitir los partidos al aire libre, otros se preparan para la calidez del hogar. Pero el clima, según el Servicio Meteorológico Nacional, será digno de un hogar y una buena campera.
¿Lloverá en Tucumán durante el debut de Argentina en el mundial?
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó un Fan Fest en la plaza temática –esquina de Congreso y San Lorenzo–. Los primeros tres partidos se transmitirán en vivo en pantallas gigantes. Pero el encuentro será, con entrada gratuita, al aire libre. El SMN anticipó que hay probabilidades de precipitación para la tarde de este martes, pero son relativamente bajas ya que ascienden hasta el 10%. Por la noche, en cambio, no se esperan lluvias ni lloviznas. La temperatura, sin embargo, bajará hasta los 13 °C hasta la medianoche y habrá una leve brisa que hará sentir más el frío.
Los bajos indicadores del termómetro en la capital tucumana continuarán predominando durante todo lo que resta de la semana y, al menos, el inicio de la semana que viene. El SMN publicó el pronóstico extendido con alcance hasta el lunes 22, día en que Argentina se enfrentará a Austria en su segundo partido. Las previsiones indican que, aunque la temperatura se ubicará entre los 12 °C y 16 °C, la lluvia no será una amenaza. Nuevamente, las probabilidades de precipitaciones ascienden solamente hasta el 10%.
Cómo estará el clima en Tucumán para el tercer partido de Argentina
El sitio Weather comparte su pronóstico hasta por 15 días, lo que contempla la fecha del tercer partido de Argentina en la Copa del Mundo. La Selección se enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio a las 21.30. Según el servicio especializado, ese día habrá una temperatura máxima de 17 °C. La mínima se ubicará por la noche en 6 °C y un viento leve proveniente del noroeste. Además, el cielo estará parcialmente cubierto.
La preocupación por los eventos al aire libre escalará para la tercera fecha. Aunque no se anunciaron lluvias aún, según Weather, habrá un 79% de humedad ese día lo que podría implicar la presencia de algunas precipitaciones en la capital de Tucumán.