SociedadClima y ecología

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 16 de junio?

Conocé el proóstico completo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 16 de junio
Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 16 de junio FOTO DE ARCHIVO.
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes 16 de junio un clima fresco y nublado en Tucumán, con temperaturas estimadas entre los 9°C y 19°C.
  • La jornada presentará vientos leves y nula probabilidad de lluvias, registrándose la temperatura máxima por la tarde tras una mañana fría en San Miguel de Tucumán.
  • Se prevé que las condiciones frescas persistan en la región durante los próximos días, con un marcado descenso de las temperaturas mínimas, que podrían llegar a los 5°C.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este martes 16 de junio en San Miguel de Tucumán y el resto de la provincia.

Según el pronóstico oficial, se espera una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones durante el día.

Pronóstico del clima

Para este martes, el SMN prevé:

Mínima: 9°C

Máxima: 19°C

La temperatura comenzará baja durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se espera el momento más templado de la jornada.

Cómo estará el cielo durante el día

El organismo nacional detalló que el cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de todo el martes.

Madrugada: nublado.

Mañana: mayormente nublado.

Tarde: mayormente nublado.

Noche: mayormente nublado.

Además, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula en todos los períodos del día.

Viento y condiciones generales

El viento soplará con intensidad leve a moderada:

Durante la madrugada, será del sector sur, con velocidades entre 0 y 2 km/h.

Por la mañana, cambiará al sector norte, entre 7 y 12 km/h.

En la tarde y noche, predominará del sector sudeste, también entre 7 y 12 km/h.

No se esperan ráfagas importantes, lo que contribuirá a una jornada estable y sin fenómenos meteorológicos intensos.

Cómo sigue el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido indica que las temperaturas se mantendrán frescas durante los próximos días, con máximas cercanas a los 18°C y 19°C y mínimas que podrían descender hasta los 5°C hacia el fin de semana.


Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

¿Cómo estará el tiempo este jueves 11 de junio en Tucumán?

¿Cómo estará el tiempo este jueves 11 de junio en Tucumán?

Científicos descubrieron el mayor y más profundo cementerio de ballenas del mundo

Científicos descubrieron el mayor y más profundo cementerio de ballenas del mundo

Ciclogénesis y ola polar: junio romperá récords históricos con temperaturas anómalas

Ciclogénesis y ola polar: junio romperá récords históricos con temperaturas anómalas

Fin de semana con frío polar: qué dice el pronóstico para el centro y norte del país

Fin de semana con frío polar: qué dice el pronóstico para el centro y norte del país

Lo más popular
Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán
1

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
2

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
3

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro
4

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
5

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
3

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino
4

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso
5

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso

Más Noticias
¿Por qué el próximo feriado será un día atípico en Tucumán?

¿Por qué el próximo feriado será un día atípico en Tucumán?

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Horóscopo chino: los signos que se reinventarán en la segunda mitad de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que se reinventarán en la segunda mitad de junio, según Ludovica Squirru

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Comentarios