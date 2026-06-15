¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 16 de junio?

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes 16 de junio un clima fresco y nublado en Tucumán, con temperaturas estimadas entre los 9°C y 19°C.
- La jornada presentará vientos leves y nula probabilidad de lluvias, registrándose la temperatura máxima por la tarde tras una mañana fría en San Miguel de Tucumán.
- Se prevé que las condiciones frescas persistan en la región durante los próximos días, con un marcado descenso de las temperaturas mínimas, que podrían llegar a los 5°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este martes 16 de junio en San Miguel de Tucumán y el resto de la provincia.
Según el pronóstico oficial, se espera una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones durante el día.
Pronóstico del clima
Para este martes, el SMN prevé:
Mínima: 9°C
Máxima: 19°C
La temperatura comenzará baja durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se espera el momento más templado de la jornada.
Cómo estará el cielo durante el día
El organismo nacional detalló que el cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de todo el martes.
Madrugada: nublado.
Mañana: mayormente nublado.
Tarde: mayormente nublado.
Noche: mayormente nublado.
Además, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula en todos los períodos del día.
Viento y condiciones generales
El viento soplará con intensidad leve a moderada:
Durante la madrugada, será del sector sur, con velocidades entre 0 y 2 km/h.
Por la mañana, cambiará al sector norte, entre 7 y 12 km/h.
En la tarde y noche, predominará del sector sudeste, también entre 7 y 12 km/h.
No se esperan ráfagas importantes, lo que contribuirá a una jornada estable y sin fenómenos meteorológicos intensos.
Cómo sigue el tiempo en Tucumán
El pronóstico extendido indica que las temperaturas se mantendrán frescas durante los próximos días, con máximas cercanas a los 18°C y 19°C y mínimas que podrían descender hasta los 5°C hacia el fin de semana.