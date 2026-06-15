¿Cuánto dinero necesita una familia para llegar a fin de mes en Argentina en 2026?

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, una familia tipo en Argentina necesita $1,46 millones para no ser pobre y $2,45 millones para ser de clase media debido al elevado costo de vida según el INDEC.
- El informe del INDEC e IDECBA revela que, pese a la desaceleración de la inflación, los gastos de alquiler, alimentos, servicios y canasta de crianza presionan los ingresos.
- La pérdida de capacidad de ahorro y consumo debilita a la clase media, haciendo que la evolución de los salarios sea clave para sostener el nivel de vida en el futuro cercano.
Aunque la inflación muestra señales de desaceleración en Argentina, el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de millones de hogares. Los gastos en alimentos, vivienda, transporte, educación y servicios obligan a las familias a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos para mantener su nivel de vida.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), una familia tipo necesita ingresos que superan ampliamente el millón de pesos mensuales para evitar caer en la pobreza.
Cuánto necesita una familia para no ser pobre en Argentina
De acuerdo con el INDEC, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos necesitó en mayo de 2026 ingresos por al menos $1.469.768 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT).
Este valor representa el monto mínimo necesario para afrontar gastos esenciales como:
Alimentación.
Transporte.
Vestimenta.
Educación.
Salud.
Servicios básicos.
Cualquier hogar que perciba menos de esa cifra es considerado estadísticamente pobre.
Cuál es la línea de indigencia
Para cubrir únicamente los alimentos indispensables y no caer en la indigencia, esa misma familia necesitó $665.053 mensuales, según la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Sin embargo, especialistas advierten que estos cálculos no contemplan el alquiler, uno de los gastos que más presión ejerce sobre el presupuesto de los hogares que no cuentan con vivienda propia.
Cuánto debe ganar una familia para ser clase media
La situación es aún más exigente en la Ciudad de Buenos Aires. Según el IDECBA, una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos superiores a $2.450.044 mensuales para ser considerada de clase media.
El organismo establece las siguientes categorías:
Ingreso mensual familiarSituación socioeconómica
Menos de $844.146Indigencia
Entre $844.146 y $1.549.225: Pobreza no indigente
Entre $1.549.225 y $1.960.035: No pobres vulnerables
Entre $1.960.035 y $2.450.044: Sector medio frágil
Más de $2.450.044: Clase media
Los hogares ubicados en el denominado "sector medio frágil" suelen cubrir sus necesidades básicas, pero enfrentan dificultades para ahorrar, afrontar imprevistos o sostener gastos recreativos.
Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina en 2026
Otro indicador que refleja el peso de los gastos familiares es la Canasta de Crianza elaborada por el INDEC.
Los costos mensuales estimados son:
Menores de 1 año: $515.236.
Niños de 1 a 3 años: $616.046.
Niños de 4 a 5 años: $538.587.
Niños de 6 a 12 años: $676.431.
Este indicador contempla tanto los bienes y servicios necesarios para la crianza como el valor económico del tiempo destinado al cuidado de los menores.
Cuáles son los gastos que más impactan en el presupuesto familiar
Entre los rubros que más absorben ingresos de los hogares argentinos se destacan:
Alimentos y bebidas.
Alquiler y vivienda.
Servicios públicos.
Transporte.
Educación.
Salud.
Internet y telefonía.
Indumentaria.
En muchos casos, estos gastos representan más del 80% del presupuesto mensual.
El desafío de sostener el nivel de vida
Diversos estudios coinciden en que gran parte de la clase media enfrenta dificultades para mantener su poder adquisitivo. Aunque muchas familias logran cubrir sus necesidades básicas, cada vez resulta más complejo acceder al ahorro, las vacaciones, la renovación de bienes durables o actividades recreativas.
La evolución de los salarios, jubilaciones y programas sociales continúa siendo clave para determinar la capacidad de consumo de los hogares.
Llegar a fin de mes, una preocupación constante
Mientras los ingresos intentan acompañar el aumento de los precios, la administración del presupuesto se volvió una tarea cotidiana para millones de argentinos. Comparar precios, buscar promociones y reducir gastos son estrategias cada vez más frecuentes en un contexto donde el costo de vida sigue marcando el pulso de la economía familiar.