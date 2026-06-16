Una nueva opción para estudiar Periodismo Deportivo en Tucumán: quiénes pueden inscribirse y cuándo empiezan las clases
Las inscripciones están abiertas, se cursará en agosto y a distancia. La carrera está dirigida a egresados de tecnicaturas y carreras vinculadas con la comunicación, el periodismo, la locución y la producción audiovisual.
Resumen para apurados
- La Unsta lanzó en Tucumán la Licenciatura en Periodismo Deportivo a distancia, que iniciará en agosto, destinada a egresados de comunicación para obtener un título de grado.
- Es un ciclo de complementación de dos años con cursado virtual flexible. La propuesta surge ante la creciente demanda local de especialización en comunicación deportiva.
- Al ser la primera oferta de este tipo en la región, potenciará la inserción de profesionales calificados en medios, clubes y organizaciones deportivas de todo el país.
La pasión por el deporte suele despertar sueños que van más allá de estar en una cancha. Mientras millones de jóvenes se imaginan relatando goles, entrevistando figuras o cubriendo grandes eventos deportivos. Por eso, una nueva propuesta académica busca abrirles ese camino a quienes desean profesionalizarse en el sector.
Impulsada por ese interés, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) presentó el pasado lunes 8 de junio, la Licenciatura en Periodismo Deportivo, una nueva carrera destinada a personas que ya cuentan con una formación superior vinculada a la comunicación y buscan obtener un título universitario de grado.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas para el segundo cuatrimestre y las clases comenzarán en agosto bajo modalidad a distancia. Según destacaron desde la institución, se trata de la primera propuesta de este tipo en la región y una de las pocas que existen actualmente en el país.
En diálogo con LA GACETA, Victoria Jiménez, directora de la carrera de Comunicación Social, explicó que la propuesta fue diseñada para responder a una demanda que venía creciendo entre estudiantes, trabajadores de medios de comunicación y personas interesadas en especializarse en el ámbito deportivo.
Quiénes pueden inscribirse
La Licenciatura en Periodismo Deportivo fue concebida como un Ciclo de Complementación Curricular (CCC), por lo que tiene una duración de dos años y está destinada a quienes ya poseen un título terciario o universitario afín.
Podrán acceder egresados de tecnicaturas y licenciaturas en Periodismo, Locución, Producción Audiovisual, Cine, Comunicación y Diseño Multimedial, o carreras afines, siempre que acrediten la carga horaria requerida por la universidad.
"La idea es que quienes ya tienen una formación previa puedan completar una licenciatura y obtener un título universitario de grado en dos años", explicó Jiménez.
Cómo será la modalidad de cursado
Uno de los principales atractivos de la propuesta es su modalidad a distancia. Según detalló la directora, los estudiantes tendrán acceso a clases grabadas, materiales bibliográficos digitales, actividades prácticas y recursos educativos a través de plataformas virtuales.
Además, se realizarán encuentros sincrónicos con docentes para complementar los contenidos, aunque estos espacios no serán obligatorios en todos los casos.
La modalidad busca brindar mayor flexibilidad para quienes trabajan, viven en otras localidades o necesitan organizar sus horarios de estudio.
Las evaluaciones, por su parte, estarán adaptadas a las características de cada materia. Algunas asignaturas tendrán una orientación más teórica, mientras que otras estarán enfocadas en la producción de contenidos periodísticos y comunicacionales.
Una carrera pensada para el mundo del deporte
Desde la universidad señalaron que la licenciatura apunta a formar profesionales capaces de desempeñarse en medios gráficos, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales, clubes deportivos, federaciones y organizaciones vinculadas al deporte.
Además, remarcaron que el plan de estudios no estará centrado exclusivamente en el fútbol, sino que buscará abordar distintas disciplinas deportivas y los desafíos actuales de la comunicación especializada.
Cómo realizar la inscripción
Las inscripciones para comenzar a cursar en agosto ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del sistema de preinscripción de la universidad.
Los interesados deberán presentar DNI, ficha de inscripción y la documentación que acredite la titulación requerida para ingresar al ciclo de complementación curricular.
La preinscripción puede realizarse a través de https://preinscripcion.unsta.edu.ar/
Para consultar costos, matrícula, modalidades de pago y otros detalles administrativos, los aspirantes también pueden comunicarse con la universidad o acercarse a sus sedes para recibir asesoramiento personalizado.