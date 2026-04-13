Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

En sus últimos años ya tenía menos presencia pública, aunque una de sus apariciones más recordadas fue en 2021, durante un programa especial por los 70 años de la TV Pública. Con su muerte, se va una figura que acompañó durante décadas al fútbol argentino desde el comentario, el análisis y la conducción. Su nombre queda definitivamente asociado a una forma de contar el deporte que marcó una época y que todavía sigue viva en la memoria de muchísimos hinchas.