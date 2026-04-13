Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

Resumen para apurados
- El periodista deportivo Julio Ricardo Batista falleció a los 87 años en Buenos Aires por complicaciones cardíacas, tras una trayectoria de siete décadas en medios argentinos.
- Internado desde marzo por una cardiopatía isquémica, Batista integró duplas históricas con relatores como Muñoz y Araujo en los canales y radios más importantes del país.
- Su muerte cierra una era dorada del periodismo deportivo nacional. Referente de la TV Pública, deja un legado de análisis y estilo que marcó a múltiples generaciones de hinchas.
El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de tristeza tras la muerte de Julio Ricardo López Batista, una de las voces más reconocidas y respetadas de la televisión y la radio. Con 87 años, el histórico comentarista falleció luego de atravesar un delicado cuadro de salud, marcado por problemas cardíacos que se habían agravado en el último tiempo.
Julio Ricardo estaba internado desde el 18 de marzo y padecía una enfermedad isquémica crónica del corazón. A lo largo de los últimos años había atravesado distintas complicaciones de salud, con varias intervenciones cardiovasculares y problemas de movilidad que arrastraba desde 2018. En este 2026 ya había pasado por internaciones en la Clínica San José y en Los Arcos, en un cuadro que finalmente no logró superar.
Su nombre quedó ligado a una época muy fuerte del relato y el comentario futbolero en la Argentina. Trabajó en algunos de los medios más importantes del país, como Canal 9, Canal 11, Canal 13 y la TV Pública, y compartió transmisiones con figuras centrales del oficio como José María Muñoz, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo. Fue parte de programas muy recordados y también de coberturas que marcaron a varias generaciones de televidentes y oyentes.
Además de su recorrido en televisión, también dejó una marca importante en la radio, con pasos por Radio Colonia y Radio Nacional. Su carrera había comenzado en 1957, cuando empezó a trabajar en coberturas para Noticias Gráficas, y desde entonces construyó una trayectoria extensa, reconocida y muy respetada dentro del ambiente. Entre sus reconocimientos más destacados aparece la distinción como personalidad destacada del periodismo deportivo por parte de la Legislatura porteña.
Una voz que quedó ligada a una era del fútbol argentino
En sus últimos años ya tenía menos presencia pública, aunque una de sus apariciones más recordadas fue en 2021, durante un programa especial por los 70 años de la TV Pública. Con su muerte, se va una figura que acompañó durante décadas al fútbol argentino desde el comentario, el análisis y la conducción. Su nombre queda definitivamente asociado a una forma de contar el deporte que marcó una época y que todavía sigue viva en la memoria de muchísimos hinchas.