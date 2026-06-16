Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 y por qué activó protocolos internacionales de alerta

Fecha clave y probabilidad de impacto con la Tierra

Los cálculos más recientes indican que, para el 22 de diciembre de 2032, se prevé una probabilidad muy baja de impacto. En el momento de su descubrimiento inicial, la posibilidad era de mayor consideración; sin embargo, disminuyó de forma progresiva conforme se obtuvieron nuevas observaciones astronómicas. La agencia correspondiente puntualizó que estos ajustes en los porcentajes constituyen una parte normal del proceso de actualización de datos y no representan una señal de amenaza inminente para el planeta.