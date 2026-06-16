Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 y por qué activó protocolos internacionales de alerta

Resumen para apurados
- La NASA activó protocolos internacionales por el asteroide 2024 YR4, que superó el 1% de probabilidad de impactar contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032.
- Con 40 a 90 metros de diámetro, el objeto es vigilado por telescopios globales. El riesgo inicial disminuyó tras refinar los cálculos, pero superó el límite técnico de aviso.
- Este seguimiento permite optimizar la respuesta de defensa planetaria ante amenazas y consolida los protocolos de transparencia y cooperación científica internacional.
La NASA mantiene una vigilancia continua sobre el asteroide 2024 YR4, un cuerpo celeste clasificado dentro de los objetos cercanos a la Tierra. Los análisis recientes establecieron una fecha concreta de posible impacto, situación que motivó la activación de los protocolos internacionales de defensa planetaria, a pesar de que el riesgo real permanece en niveles muy bajos. Este tipo de monitoreo constituye una pieza fundamental de los programas científicos orientados a anticipar escenarios de gran relevancia mediante datos acumulados en prolongados períodos de observación astronómica.
Con el avance de las investigaciones, los especialistas lograron refinar los cálculos orbitales del asteroide en cuestión. Este progreso en las mediciones facilitó la eliminación de proyecciones alarmistas, lo que permitió redirigir por completo la atención hacia la evaluación técnica y rigurosa del fenómeno espacial.
Qué es y por qué está bajo vigilancia el Asteroide 2024 YR4
Las estimaciones vigentes indican que el tamaño del objeto oscila entre 40 y 90 metros de diámetro, una dimensión clave para proyectar los efectos ante un eventual ingreso a la atmósfera. El asteroide 2024 YR4 integra el grupo de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO por sus siglas en inglés, los cuales consisten en cuerpos rocosos que cruzan zonas próximas a la órbita de nuestro planeta en determinados momentos de su trayectoria.
Según datos técnicos, la Nasa realiza el seguimiento de estos cuerpos con el propósito de perfeccionar la capacidad de respuesta global frente a eventos de bajo riesgo pero de gran impacto potencial. Para lograr este objetivo, la agencia espacial utiliza una red global de telescopios distribuidos en diferentes puntos estratégicos del mundo, lo que garantiza una vigilancia constante y precisa.
Fecha clave y probabilidad de impacto con la Tierra
Los cálculos más recientes indican que, para el 22 de diciembre de 2032, se prevé una probabilidad muy baja de impacto. En el momento de su descubrimiento inicial, la posibilidad era de mayor consideración; sin embargo, disminuyó de forma progresiva conforme se obtuvieron nuevas observaciones astronómicas. La agencia correspondiente puntualizó que estos ajustes en los porcentajes constituyen una parte normal del proceso de actualización de datos y no representan una señal de amenaza inminente para el planeta.
No obstante, el objeto espacial excedió el umbral del 1% de probabilidad, un límite estrictamente técnico que activa de inmediato los protocolos de notificación internacional. Esta medida responde de manera directa a los lineamientos de seguridad y transparencia establecidos previamente por la Nasa junto con otras instituciones científicas del mundo.