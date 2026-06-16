La zafra 2026 avanza con 10 ingenios en actividad y dos paralizados por las lluvias

El panorama en Salta y Jujuy

En las provincias vecinas, la zafra conjunta lleva alrededor de 30 días desde su apertura. Hasta el último informe, hay tres ingenios moliendo en esta zona: Ledesma en la provincia de Jujuy, y los ingenios Seaboard y San Isidro en Salta. Este último (San Isidro) inició formalmente su molienda el pasado viernes 5 de junio, en simultáneo con el Concepción de Tucumán.