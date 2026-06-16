La zafra 2026 avanza con 10 ingenios en actividad y dos paralizados por las lluvias

Resumen para apurados
- Diez ingenios azucareros continúan la zafra 2026 en Tucumán pese a las persistentes lluvias de junio, las cuales forzaron la paralización temporal de otras dos plantas.
- Con 37 días de campaña, se molieron 1,52 millones de toneladas de caña y se produjeron 92.300 toneladas de azúcar, además de destinarse alcohol para biocombustibles.
- El sector industrial se mantiene expectante para sumar nuevos ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy a la molienda a corto plazo, condicionado a la mejora del clima.
A pesar de las persistentes precipitaciones registradas a lo largo de todo junio, la zafra azucarera 2026 continúa sumando fábricas a su esquema de producción. Hasta el momento, 10 ingenios llevan adelante la molienda de caña de azúcar en Tucumán. Además, dos fábricas debieron frenar sus actividades debido a la situación climática.
Los datos oficiales, consolidados en el último informe institucional del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), reflejan un avance en la producción tanto de azúcar como de alcohol condicionado por el tiempo y el estado de los cañaverales.
En la provincia, la campaña superó los 37 días. Entre las incorporaciones más recientes que desafiaron las precipitaciones de junio, se destacarn:
- Concepción: inició la molienda el pasado viernes 5 de junio.
- Famaillá: puso en marcha sus labores operativas el lunes 8 de junio. Actualmente, sin molienda.
Con estos inicios, la lista de ingenios activos en suelo tucumano se completa con La Providencia, La Florida, La Corona, Santa Rosa, La Trinidad, Bella Vista, Cruz Alta, Leales y Marapa. Aguilares también debó suspender el ingreso de caña de azúcar.
De acuerdo con el reporte del Ipaat, los resultados productivos para Tucumán hasta el momento:
- Caña bruta molida: un poco más de 1,52 millones de toneladas.
- Azúcar físico total: 92.399 toneladas (volumen que engloba las variedades de azúcar blanco, refinado, crudo y orgánico).
Producción de alcohol: con 6 destilerías activas, se alcanzaron los 32,953 millones de litros de alcohol hidratado. De ese total, se destinaron 18,323 millones de litros al proceso de deshidratación para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol).
El panorama en Salta y Jujuy
En las provincias vecinas, la zafra conjunta lleva alrededor de 30 días desde su apertura. Hasta el último informe, hay tres ingenios moliendo en esta zona: Ledesma en la provincia de Jujuy, y los ingenios Seaboard y San Isidro en Salta. Este último (San Isidro) inició formalmente su molienda el pasado viernes 5 de junio, en simultáneo con el Concepción de Tucumán.
Las cifras productivas informadas desde Salta y Jujuy:
- Caña bruta molida: ambas provincias registran en conjunto 243.524 toneladas.
- Azúcar físico total: se han producido 140 toneladas.
Producción de alcohol: a través de las dos destilerías activas pertenecientes a los ingenios Ledesma y Seaboard, se fabricaron 9,59 millones de litros de alcohol hidratado. De esta cantidad, 6,6 millones fueron deshidratados para bioetanol.
"A pesar del freno temporal que imponen las lluvias de junio, el sector industrial se mantiene expectante. Aún quedan plantas azucareras remanentes en Tucumán, Salta y Jujuy que ultiman los detalles de su preparación para sumarse a la molienda de la zafra 2026 en el corto plazo, quedando el inicio efectivo sujeto a que las condiciones del clima finalmente lo permitan.