El enólogo de Luigi Bosca fue distinguido como el mejor de Argentina en 2026 por Tim Atkin

Resumen para apurados
- El crítico Tim Atkin distinguió a Pablo Cúneo, director de Luigi Bosca, como el Enólogo del Año 2026 de Argentina por su destacada trayectoria y labor enológica.
- Cúneo lidera la enología de Luigi Bosca desde 2017 tras formarse en Francia. Este premio coincide con el de Mejor Bodega del Nuevo Mundo otorgado por Wine Enthusiast.
- El galardón consolida el prestigio de la vitivinicultura argentina a nivel global y posiciona a Luigi Bosca como un referente de innovación y calidad en la región.
Pablo Cúneo, director de Enología de Luigi Bosca, recibió la distinción de Enólogo del Año 2026 de manos del prestigioso crítico británico Tim Atkin, en el marco de su Argentina Special Report 2026. El galardón reconoce una trayectoria de casi tres décadas en la industria vitivinícola argentina e internacional y el trabajo de Cúneo al frente de la estrategia enológica de una de las bodegas más reconocidas del país.
Al anunciar el reconocimiento, Atkin subrayó la dificultad de lo que el enólogo logró en Luigi Bosca: "La transformación que ha logrado en los vinos es notable. Creo que lo más difícil en una bodega es tomar algo que ya tiene éxito y mejorar sus vinos, y pienso que él lo ha logrado. Es una figura inspiradora, dirige un buen equipo y es un enólogo brillante".
¿Quién es Pablo Cúneo?
Cúneo lidera la Dirección de Enología de Luigi Bosca desde 2017, donde conduce un equipo orientado a expresar con precisión el carácter de cada terroir y la identidad de cada origen. Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, su formación incluyó una etapa elaborando vinos espumosos en regiones vitivinícolas de Francia, entre ellas Burdeos y el sudoeste francés.
Al recibir el premio, el enólogo destacó el valor colectivo del reconocimiento: "El vino nunca es el logro de una sola persona. Recibir el reconocimiento como Enólogo del Año es una alegría inmensa que me llena de orgullo, pero, sobre todo, es el reflejo de un camino compartido junto a colegas y amigos de la vida, enólogos excepcionales y el equipo de enología de Luigi Bosca".
La distinción llega en un momento de doble celebración para la bodega, que también fue reconocida recientemente como Mejor Bodega del Nuevo Mundo por la revista Wine Enthusiast.