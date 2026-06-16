El enólogo de Luigi Bosca fue distinguido como el mejor de Argentina en 2026 por Tim Atkin

Al anunciar el reconocimiento, Atkin subrayó la dificultad de lo que el enólogo logró en Luigi Bosca: "La transformación que ha logrado en los vinos es notable. Creo que lo más difícil en una bodega es tomar algo que ya tiene éxito y mejorar sus vinos, y pienso que él lo ha logrado. Es una figura inspiradora, dirige un buen equipo y es un enólogo brillante".