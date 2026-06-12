MasterChef Celebrity 2026: se filtró la lista de famosos que podrían sumarse al reality y hay varias sorpresas

Resumen para apurados
- La periodista Marina Calabró filtró la lista de posibles famosos convocados por la producción para participar en el reality MasterChef Celebrity 2026 en Argentina.
- Entre los nombres figuran Juli Poggio, Nati Jota y familiares de Wanda Nara. La producción busca combinar perfiles del espectáculo, redes y deportes para armar el elenco.
- Esta estrategia busca atraer a audiencias diversas y repetir el éxito de ediciones previas, consolidando al certamen culinario como líder de rating en la televisión local.
La próxima edición de MasterChef Celebrity ya comienza a generar expectativa y, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, trascendió una lista de celebridades que estarían en la mira de la producción para integrar el exitoso reality gastronómico.
Los nombres fueron revelados por la periodista Marina Calabró, quien aclaró que no se trata de participantes confirmados, sino de figuras que podrían recibir el llamado para sumarse a la competencia culinaria que prepara su regreso a la pantalla.
Los famosos que suenan para MasterChef Celebrity
Entre los perfiles que analiza la producción aparecen representantes del espectáculo, el periodismo, las redes sociales y el deporte. La intención sería conformar un elenco variado capaz de atraer a distintas generaciones de espectadores.
Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara. También figura Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, quien estaría dispuesta a viajar al país para participar del programa.
En contrapartida, Andrés Nara no integraría la nómina preliminar, una ausencia que no pasó desapercibida entre los seguidores de la familia mediática.
Juli Poggio, una de las candidatas con más chances
Según reveló Calabró, una de las figuras que tendría mayores posibilidades de incorporarse al certamen es Juli Poggio. La ex participante de Gran Hermano ya habría comenzado a reorganizar algunos compromisos laborales ante la posibilidad de formar parte del reality.
A ella se sumarían otros nombres vinculados al mundo digital y del streaming, como Nati Jota, Santi Talledo y Mernuel, quienes aportarían una fuerte presencia entre el público joven.
Otra de las figuras que aparece en la lista es Débora Nishimoto, más conocida como "China", una influencer que viene ganando popularidad en redes sociales.
Actores, conductores y periodistas en la mira
La producción también tendría interés en convocar a reconocidas figuras de la televisión argentina. Entre ellas aparecen Gimena Accardi, Topa y el periodista Guillermo Andino.
Además, trascendió el nombre de Guido Záffora, quien incluso habría colaborado en la confección de la nómina preliminar que circuló en las últimas horas.
Por otra parte, Yanina Latorre continúa siendo una de las participantes más valoradas por la producción tras sus intervenciones en ediciones anteriores. Sin embargo, sus compromisos laborales en radio y televisión podrían dificultar una eventual incorporación.
Deporte y espectáculo, una combinación que busca repetir el éxito
La lista también incluye a Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes, una incorporación que podría sumar interés entre los seguidores del deporte.
La estrategia de los productores apunta a repetir una fórmula que ha dado resultados en temporadas anteriores: combinar personalidades de distintos ámbitos para generar dinámicas atractivas dentro de la cocina.