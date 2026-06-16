Recuerdos fotográficos: los rostros de Lola Mora en la piedra

Páez de la Torre y Terán afirman que no se puede saber si se trata del mismo autorretrato. Lo describen así: “se trata de una de las piezas más interesantes de la escultora, y también de las menos conocidas: lleva su firma sobre la derecha. Utilizando la técnica del nonfinito, Lola Mora hizo surgir su propia cabeza reclinada de un bloque de Carrara sin desbastar, jugando hábilmente con las superficies finamente pulidas por contraste con el mármol virgen. Con los cabellos anudados y chorreando sobre el cuello, el rostro de la joven escultora adquiere una fuerte presencia expresiva”. Añaden que no hay datos sobre el año en que se talló ni del momento en que fue obsequiado.