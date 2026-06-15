Recuerdos fotográficos: Lola Mora fascinaba a los hombres e inquietaba a las mujeres

Los autores cuentan también de los agasajos que recibió la escultora en Tucumán en septiembre de 1904, después de la inauguración de los bajorrelieves de la Casa Histórica, la estatua de la Libertad y el monumento a Juan Bautista Alberdi. Hubo homenajes en la Sociedad Sarmiento y en el Club Unión de Monteros, con “aclamaciones delirantes, aplausos atronadores y una lluvia de flores”. Luego, en el Hotel Nacional de la Capital, hubo un banquete ofrecido por “un grupo de caballeros, admiradores de la artista”, entre los que estaban Ricardo Jaimes Freyre, José Antonio Olmos, quien dos días más tarde sería elegido gobernador de la provincia, y el ex mandatario Lídoro J. Quinteros. Añaden Páez de la Torre y Terán: “La crónica sólo habla de ‘caballeros’ y no menciona a ninguna señora. Es un dato revelador de las reservas con que Lola Mora era mirada por las esposas en general. Podían asistir a la inauguración de sus esculturas, a las misas en su honor, pero no solían compartir la mesa con esta mujer soltera, que tanta desenvoltura tenía para tratar con hombres casados y funcionarios, y que últimamente, se dedicaba a ‘esto del arte’, lleno de posibilidades sospechosas…”