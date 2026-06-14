La que faltaba: impuestazo a la ilusión

Primer golpe

La “bendi”, como toda adolescente que se respete, fue directo a un local donde vendían la camiseta oficial de la Selección. Allí estaba. Impoluta. Con las tres estrellas, el logo del Mundial y toda la mística de la Scaloneta. Brillaba. Hipnotizaba. Enamoraba.Hasta que vi el precio. $219.999. Una locura. Son más de 12 kilos de carne, casi 63 kilos de pan, 58 cortados en jarra con los changos y unas cinco excursiones de pesca a Santiago del Estero. Ahí nomás se me escapó un lagrimón.