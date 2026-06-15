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Jóvenes dejaron el celular por 30 días y descubrieron otra forma de pasar el tiempo

El experimento nacido en Estados Unidos reunió a jóvenes de entre 20 y 35 años que aceptaron vivir sin estos dispositivos durante un mes. Muchos terminaron redescubriendo hábitos que habían abandonado.

EL DESAFÍO DE DESCONECTARSE. Los participantes dejaron redes sociales, aplicaciones de música y mapas digitales durante 30 días. / PEXELS
EL DESAFÍO DE DESCONECTARSE. Los participantes dejaron redes sociales, aplicaciones de música y mapas digitales durante 30 días. / PEXELS
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jóvenes de EE. UU. pasaron un mes sin celulares en un desafío de la firma Dumb.co para reducir la dependencia digital y recuperar el control de su tiempo libre.
  • Durante el reto, los participantes reemplazaron las aplicaciones por mapas de papel, discos antiguos y charlas presenciales, superando la ansiedad de los primeros días.
  • En medio del debate sobre la salud mental y la adicción digital, el experimento muestra que pausar el uso de pantallas ayuda a recuperar la concentración y el bienestar.
Resumen generado con IA

Salir de casa sin revisar Google Maps, esperar el colectivo sin mirar una app o caminar sin auriculares parecen escenas de otra época. Sin embargo, un grupo de jóvenes en Estados Unidos decidió convertir eso en parte de su rutina diaria durante un mes entero.

El experimento se llamó “Un mes offline” y reunió a participantes de entre 20 y 35 años que aceptaron dejar de usar sus smartphones durante 30 días. El objetivo era simple: bajar el nivel de dependencia digital y recuperar tiempo fuera de las pantallas.

Cómo funcionó el desafío

La propuesta fue impulsada por Dumb.co, una empresa emergente que trabaja alrededor de la idea de reducir el uso excesivo de tecnología. Durante el desafío, los participantes dejaron de usar redes sociales, plataformas de música en streaming y aplicaciones cotidianas como Google Maps.

La adaptación no fue inmediata. Muchos contaron que los primeros días fueron incómodos y que aparecieron hábitos automáticos difíciles de romper. Jay West, un analista de datos de 29 años que participó de la experiencia, relató que varias veces buscó el celular en el bolsillo por costumbre, aunque sabía que no lo tenía encima.

Sin aplicaciones para consultar horarios o ubicaciones, varios jóvenes tuvieron que pedir ayuda en la calle para orientarse o esperar el transporte público sin información en tiempo real. Para algunos, esa situación abrió conversaciones y encuentros que antes evitaban.

Qué cambió después de un mes sin smartphone

Rachael Schultz, otra de las participantes, contó que fue la primera vez que se separó completamente de su smartphone. Al principio sintió desorientación, especialmente cuando se movía en bicicleta por la ciudad, pero después empezó a acostumbrarse a resolver situaciones sin depender de una pantalla.

El cambio también llegó al tiempo libre. Lizzie Benjamin, de 25 años, explicó que, al no poder escuchar música en Spotify, volvió a usar viejos CD grabados por su padre. Otros aprovecharon para leer, caminar o pasar más tiempo cara a cara con amigos.

Al finalizar el desafío, todos los participantes compartieron sus experiencias en un huerto comunitario de Washington. La mayoría coincidió en algo: después de un mes offline, el aburrimiento dejó de verse como un problema y empezó a sentirse como una pausa necesaria.

El debate sobre el uso del celular

La iniciativa apareció en medio de un debate cada vez más fuerte sobre el impacto del uso excesivo de celulares y redes sociales. Distintos estudios ya advirtieron efectos vinculados a problemas de concentración, alteraciones del sueño y aumento de la ansiedad, especialmente entre jóvenes.

Mientras el smartphone ocupa cada vez más espacio en la vida cotidiana, algunos empiezan a probar cómo se siente apretar pausa, aunque sea por un tiempo.

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