Mundial 2026 El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador? Complejos algoritmos intentarán adivinar quién se llevará la Copa del Mundo. ¿Cuál es la novedad para este torneo? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL El Mundial bajo el análisis de los algoritmos. Imagen creada con IA Por Pablo Hamada Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mundial 2026 Alberto RojoInteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Virgencita descarta la alternativa del peronismo La radicalización del peronismo jaldista La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán Fuga de cerebros Más visto en Mundial 2026 El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador? Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas La pelota gira y el mundo se detiene Panorama Tucumano desde Kansas City: una cobertura especial para vivir el debut de la Selección Shakira y la polémica del Mundial 2026: el comentario de su doble que hizo estallar las redes Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo