Mundial 2026

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?

Complejos algoritmos intentarán adivinar quién se llevará la Copa del Mundo. ¿Cuál es la novedad para este torneo?

El Mundial bajo el análisis de los algoritmos. Imagen creada con IA
El Mundial bajo el análisis de los algoritmos. Imagen creada con IA
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 9 Hs

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