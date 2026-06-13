Innovación sostenible: “Líder es aquella persona que se anima a ser quien es”

Definiciones convencionales

La concepción de liderazgo que propone Ánkyra se aleja de las definiciones convencionales. Lacroze explicó que, al inicio de la experiencia, los chicos llegan con una idea de líder asociada a un rol o a un lugar jerárquico. Al final, esa idea se transforma. “El líder es la persona que se anima a ser quien es y a aportar de manera auténtica”, sostuvo. Es, en su opinión, una forma de estar en el mundo: alguien que ve al otro, que se vincula, que interpreta la realidad y que se anima a enfrentarla. No es solo una cuestión vincular, aunque lo vincular ocupa un espacio central: “Es mucho más que un lugar, que un rol; es una responsabilidad, pero mucho más que una tarea. Es una forma de estar en el mundo, una forma de ser”.