Innovación sostenible: “Líder es aquella persona que se anima a ser quien es”

En griego, Ánkyra significa ancla. Y la elección del nombre no es casual: define con precisión el propósito del proyecto que lidera Violeta Lacroze, una de las ponentes principales de la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, una actividad organizada por LA GACETA que se realizará el próximo jueves, de 16 a 21, en los salones del hotel Hilton Garden Inn, en Miguel Lillo 365. Previa a su visita, Lacroze concedió una entrevista a LGPlay. En diálogo con el periodista José Názaro explicó en qué consiste su trabajo con chicos de los últimos años del secundario.
“Queremos anclar a las personas en su esencia, para que contribuyan de manera auténtica al mundo”, afirmó. El proyecto trabaja con estudiantes de los últimos tres años del colegio, mediante una experiencia inmersiva que busca conectarlos consigo mismos, con el mundo, con la naturaleza y con lo trascendente. El objetivo, sintetizó Lacroze, es cultivar el bienestar y construir un mundo más humano y más conectado. Construir, como ella misma lo formuló, un mundo más humano.
Una de las dimensiones que el equipo viene trabajando con mayor énfasis durante este último tiempo es la espiritual. “Cómo conectarnos con que hay algo más grande”, describió. Esa búsqueda no es individual: también implica formar parte de una red de jóvenes y líderes que, desde sus propios contextos y trayectorias, aporten a ese horizonte compartido. En consideración de Lacroze, construir esa red es parte constitutiva del proyecto, no un efecto secundario.
Definiciones convencionales
La concepción de liderazgo que propone Ánkyra se aleja de las definiciones convencionales. Lacroze explicó que, al inicio de la experiencia, los chicos llegan con una idea de líder asociada a un rol o a un lugar jerárquico. Al final, esa idea se transforma. “El líder es la persona que se anima a ser quien es y a aportar de manera auténtica”, sostuvo. Es, en su opinión, una forma de estar en el mundo: alguien que ve al otro, que se vincula, que interpreta la realidad y que se anima a enfrentarla. No es solo una cuestión vincular, aunque lo vincular ocupa un espacio central: “Es mucho más que un lugar, que un rol; es una responsabilidad, pero mucho más que una tarea. Es una forma de estar en el mundo, una forma de ser”.
El marco conceptual que sustenta el proyecto proviene de los inner development goals, un movimiento académico mundial que reúne habilidades y dimensiones del desarrollo interior. Lacroze las integra a la experiencia como una guía que recorre un abanico amplio: desde el perdón hasta la creatividad. Esa guía funciona como un viaje inmersivo en el que los participantes van atravesando distintas dimensiones a lo largo del día, en un proceso que combina reflexión, conexión y acción. “Todo eso tiene que ver con el liderazgo”, concluyó.
Una invitación a reflexionar y a actuar: “Nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”
La experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo” -organizado por LA GACETA- es un espacio que reunirá a referentes del sector público, privado, académico y social para reflexionar y accionar sobre los desafíos y oportunidades que atraviesan la transformación económica, tecnológica, humana y ambiental de nuestro tiempo. Se hará el próximo jueves, de 16 a 21, en salones del hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). Socios del Club LA GACETA tienen un descuento de un 40% en las entradas. “Vivimos un momento bisagra para la humanidad. Los modelos tradicionales de producción, consumo y desarrollo han llevado a los ecosistemas al límite. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la presión sobre los recursos naturales y las desigualdades sociales nos interpelan a repensar profundamente la forma en que habitamos el mundo. El futuro será sostenible, innovador y profundamente humano”, expresaron los organizadores.