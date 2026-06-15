Chiche Gelblung reapareció en televisión y contó: "El médico me dijo que estaba golpeando las puertas del Cielo"

Resumen para apurados
- El periodista Chiche Gelblung reapareció en Crónica TV tras 29 días de internación en Buenos Aires por una trombosis y crisis cardiovascular que casi le cuesta la vida.
- A los 82 años, Gelblung sufrió una compleja cirugía donde se evitó la amputación de su pierna y recibió stents, tras un diagnóstico médico inicial que consideró crítico.
- Pese a la gravedad del cuadro, el conductor aseguró sentirse recuperado y con energía renovada, anunciando su regreso gradual a la actividad periodística televisiva.
A 29 días de haber ingresado al Sanatorio Mater Dei por una trombosis en el tobillo que derivó en una crisis cardiovascular, Chiche Gelblung regresó a la televisión. A sus 82 años, el periodista reapareció en los estudios de Crónica TV en silla de ruedas, acompañado por el afecto de sus compañeros y con el mismo espíritu que lo caracteriza.
Su vuelta estuvo marcada por la emoción, pero también por el relato de uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante distintas apariciones televisivas, el conductor reveló que atravesó una situación crítica que incluyó terapia intensiva, una compleja intervención quirúrgica y la posibilidad concreta de sufrir una amputación.
En los estudios de Crónica TV fue recibido con aplausos, brindis con champagne y un homenaje encabezado por Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. “Queremos brindarle nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. No solo de la gente que hace Crónica, sino de aquellos jóvenes que hemos tomado en vos las ganas de luchar y de hacer un periodismo que despierte conciencia”, expresó el comunicador.
Fiel a su estilo, Gelblung respondió con humor: “Cada dos años tengo que enfermarme para que me hagan esto”.
Durante la emisión también hubo espacio para reflexionar sobre su carrera. Consultado acerca de si había extrañado el trabajo durante su recuperación, respondió sin dudar: “Sí. A esta profesión tenés que extrañarla siempre, si no, no la podés hacer. Tenés que extrañarla, tenés que sentirla”.
En ese contexto, lamentó no haber podido cubrir el Mundial 2026. “Yo quiero estar en estos momentos en el Mundial. Hubiera estado en el Mundial, no el Rulo”, comentó.
De inmediato aclaró que no existe ningún conflicto con su colega. “No tengo problema con el Rulo, lo quiero mucho. Está haciendo una cobertura muy buena”, señaló.
La referencia dio pie a recordar algunas anécdotas de sus coberturas mundialistas, entre ellas los traslados en carrito dentro de los predios, la búsqueda permanente de baños cercanos a los estadios y un asistente que solía presentarlo como “my grandfather”.
La frase que lo marcó durante la internación
Un día antes de su regreso a Crónica TV, Gelblung había brindado una entrevista desde su casa para el programa "70 20 Hoy", de El Nueve, donde habló abiertamente sobre el complejo cuadro de salud que atravesó.
Según contó, todo comenzó con una descompensación que se sumó a una caída previa en su domicilio, en la que sufrió un golpe en el ojo izquierdo. Lo que inicialmente parecía una situación controlable se agravó hasta requerir cuidados intensivos y la colocación de dos stents en una de sus piernas.
Fue entonces cuando recibió una frase que todavía le genera indignación. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’”, recordó.
El conductor aseguró que nunca logró aceptar esas palabras. “Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga: ‘Estás jorobado’”, sostuvo.
Una batalla para salvar la pierna
El periodista relató que durante la intervención quirúrgica se desarrolló una fuerte discusión médica sobre cuál debía ser el procedimiento a seguir. “Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaban decidiendo si era abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”, contó.
Frente a ese escenario, aseguró que había asumido la posibilidad de una amputación. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Se lo dije a mi mujer. Si ese era el precio para que salieran las cosas bien, vamos para adelante”, afirmó.
Y agregó: “Me lo tomé con naturalidad y con mucha valentía. Me sorprendí de mí mismo”.
Gelblung destacó especialmente el trabajo del cirujano vascular que finalmente logró evitar la amputación. “Encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con el traumatólogo”, expresó.
La cirugía se realizó bajo sedación, aunque aseguró que mantuvo conciencia de gran parte de lo que sucedía. “Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico trabajar para que se abriera. Sentía que le estaba ganando la batalla”, relató.
“Sentí que querían matarme”
A lo largo de la entrevista, el periodista volvió varias veces sobre la actitud del primer profesional que lo atendió. “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir: ‘Yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”, insistió.
La frase, según dejó entrever, continúa siendo uno de los aspectos que más lo impactaron de toda la experiencia. Pese a todo, Gelblung aseguró sentirse recuperado y con ganas de seguir trabajando. Anticipó que retomará sus actividades de manera gradual y bromeó con la idea de continuar al aire hasta el final, al estilo de Mirtha Legrand.
Además, aprovechó para desmentir una vieja versión que lo vinculaba con la publicación de la recordada fotografía de Ricardo Balbín agonizante en la revista Gente. “No estuve en ese momento en la revista y tampoco lo hubiera hecho. Ese es un límite”, aclaró.
Tras casi un mes de internación y recuperación, el conductor afirmó que la experiencia, lejos de debilitarlo, le devolvió energía. Según dijo, siente que estos días le hicieron recuperar 10 años de vida.