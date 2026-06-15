Chiche Gelblung reapareció en televisión y contó: "El médico me dijo que estaba golpeando las puertas del Cielo"

En los estudios de Crónica TV fue recibido con aplausos, brindis con champagne y un homenaje encabezado por Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. “Queremos brindarle nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. No solo de la gente que hace Crónica, sino de aquellos jóvenes que hemos tomado en vos las ganas de luchar y de hacer un periodismo que despierte conciencia”, expresó el comunicador.