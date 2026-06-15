Netflix celebra el primer aniversario de "KPop Demon Hunters" con una serie de anuncios: de qué se trata

"KPop Demon Hunters" no solo batió récords de audiencia y se convirtió en la película más popular de Netflix de todos los tiempos, sino que también se alzó con dos premios Oscar, uno a la Mejor Canción Original y otro a la Mejor Película de Animación, y un Grammy, consolidando al grupo femenino ficticio HUNTR/X como un auténtico fenómeno de la cultura pop.