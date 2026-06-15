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Netflix celebra el primer aniversario de "KPop Demon Hunters" con una serie de anuncios: de qué se trata

Preparan desde lanzamiento de productos, eventos y sorpresas para el primer aniversario de la película de animación que batió récords de audiencia y se convirtió en la más popular de la plataforma de todos los tiempos.

KPOP Y ACCIÓN. Zoey, Rumi y Mira lideran la animación, la taquilla y las listas musicales. / NETFLIX
KPOP Y ACCIÓN. Zoey, Rumi y Mira lideran la animación, la taquilla y las listas musicales. / NETFLIX
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix celebrará el 20 de junio el primer aniversario de 'KPop Demon Hunters', su película animada más vista, con proyecciones especiales y productos en todo el mundo.
  • El film, ganador de dos Óscar, festeja con un set de LEGO en agosto, proyecciones interactivas globales y una gira de conciertos en vivo producida junto a AEG Presents.
  • El éxito de este fenómeno de la cultura pop consolida la expansión de la franquicia, que ya tiene confirmada una secuela a cargo de sus directores originales.
Resumen generado con IA

Netflix se prepara para celebrar el 20 de junio, el primer aniversario de "KPop Demon Hunters", la película de animación que batió récords y se convirtió en la más popular de la plataforma de todos los tiempos.

"KPop Demon Hunters" no solo batió récords de audiencia y se convirtió en la película más popular de Netflix de todos los tiempos, sino que también se alzó con dos premios Oscar, uno a la Mejor Canción Original y otro a la Mejor Película de Animación, y un Grammy, consolidando al grupo femenino ficticio HUNTR/X como un auténtico fenómeno de la cultura pop.

Con motivo del primer aniversario de la película, LEGO lanzará un set de 825 piezas inspirado en Derpy y Sussie Bird, diseñado para construir y exhibir, permite a los constructores dar vida al travieso mensajero sobrenatural y a su vigilante compañera ave, para luego colocarlos juntos en una pose.

Con motivo del primer aniversario de la película, LEGO lanzará un set de 825 piezas inspirado en Derpy y Sussie Bird Con motivo del primer aniversario de la película, LEGO lanzará un set de 825 piezas inspirado en Derpy y Sussie Bird

El set estará disponible para preventa a nivel mundial en LEGO.com y se lanzará en tiendas a partir del 1 de agosto.Costará $69.99.

En la película animada de Netflix, Derpy es un tigre sobrenatural del inframundo cuyo encanto reside en su torpeza: derriba macetas y no puede volver a colocarlas. Su personaje está basado en el babo horangi, una figura recurrente en el minhwa coreano, un estilo de pintura folclórica tradicional que floreció durante la era Joseon.

Netflix confirmó la semana pasada que K-Pop Demon Hunters tendrá proyecciones especiales de aniversario en cines de Estados Unidos, así como a nivel internacional en Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Israel. Estas proyecciones incluirán eventos para cantar juntos, donde podrás usar tus lightstick (varitas luminosas).

Netflix también organiza proyecciones comunitarias gratuitas en todo Estados Unidos:

19 de junio: Salt Lake City, UT (Anfiteatro Kenley Centennial)

20 de junio: Atlanta, GA (Honeysuckle Park); San Francisco, CA (Union Square Plaza); Brooklyn, NY (Brooklyn Bridge Park); San Diego, CA (Waterfront Park)

24 de junio: Minneapolis, MN (The Commons); Butte, MT (Clark Park)

25 de junio: Cleveland, OH (Centro Comercial Crocker Park)

26 de junio: San Diego, CA (Nobel Recreation Center)

En marzo, Netflix terminó con las especulaciones y confirmó que desarrollará una secuela de la exitosa película "KPop Demon Hunters", con los directores Maggie Kang y Chris Appelhans de regreso al mando.

En mayo, anunció su colaboración con la gigante del entretenimiento en vivo AEG Presents para lanzar la gira oficial de conciertos "KPop Demon Hunters Global Concert Tour".

Los detalles sobre la gira de conciertos "KPop Demon Hunters Global Concert Tour" son escasos; un comunicado de prensa de Netflix simplemente afirma que será "una experiencia en vivo que dará vida a elementos de la película ganadora de dos premios Óscar de forma espectacular".

Las voces cantantes de HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, ya han llevado las canciones de sus personajes animados a varios eventos en vivo. En la 98.ª ceremonia de los Premios Óscar en marzo, donde interpretaron "Golden" en el escenario. Sin embargo, se desconoce si ellas estarán relacionadas al proyecto.

Netflix ha lanzado oficialmente una lista de espera para los fans que desean saber cómo comprar entradas y en qué ciudades hará escala la gira.

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