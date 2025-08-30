"Las guerreras K-pop" rompe todos los récords en Netflix y en Billboard

"Las guerreras K-pop" (o "KPop Demon Hunters") se convirtió en un fenómeno que no para de romper récords. La película animada no sólo es la más vista en la historia de Netflix con 236 millones de reproducciones, sino que también lideró la taquilla estadounidense en su estreno, un logro histórico para un filme de la plataforma.
El largometraje de Chris Appelhans y Aggie Kang sigue a Huntr/x, un grupo de tres chicas (Rumi, Mira y Zoey) quienes luchan en secreto contra monstruos del inframundo mientras desarrollan su carrera musical. Su rivalidad con Saja Boys, una banda de chicos demoníacos, combina acción y música para generar un espectáculo que mezcla aventura, fantasía y el universo del K-pop.
Producción y llegada a Netflix
Aunque muchos creen que Netflix produjo la película, en realidad se trata de un proyecto de Sony, que invirtió 100 millones de euros en la animación. La plataforma luego compró los derechos, cubrió gran parte del presupuesto y pagó un 25 % adicional a Sony. Esta estrategia muestra cómo Netflix busca replicar fenómenos como "Frozen" con franquicias animadas que trascienden la pantalla chica.
El estreno en cines de los Estados Unidos y Canadá recaudó entre 17 y 18 millones de dólares en sólo dos días. Mientras tanto, en Netflix, la película nunca bajó de los 22,7 millones de visualizaciones semanales y se mantiene firme en el top de la plataforma desde su lanzamiento el 20 de junio.
Según informó el diario El País sobre la base de información del medio especializado The Wrap, Netflix quiere convertir "Las guerreras K-pop" en su "Frozen", y para ello prepara dos continuaciones, un cortometraje y un musical para teatro. Oficialmente, este lunes Netflix y Sony anunciaron que empezaban a negociar la segunda parte, sin ahondar en más detalles.
La música que lo volvió viral
La banda sonora de Huntr/x también marcó un hito: la canción principal, "Golden", llegó al número 1 del Billboard Hot 100, y otras tres canciones del filme están entre las diez más escuchadas de la lista. Es la primera vez que un grupo de chicas de K-pop logra esto desde Destiny’s Child en 2001: se trata de otra proyección del éxito de la película.
La animación mezcla la cultura coreana, la mitología y la demonología con un estilo visual único. Según Arden Cho, actriz que da voz a Rumi, los personajes conectan con los fans por su autenticidad: son perfectas en el escenario, pero divertidas, torpes y humanas fuera de él, lo que las hace fácilmente identificables.
"Las guerreras K-pop" no es sólo una película animada: es un fenómeno que combina música, acción y cultura pop, que rompió récords en Netflix, en cines y en los charts musicales. Con una segunda parte ya en negociación y planes de cortometraje y musical, Huntr/x promete seguir conquistando al público joven de todo el mundo. Para los fans del K-pop, la animación y la música, es imposible no subirse a esta ola de popularidad.