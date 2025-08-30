"Las guerreras K-pop" rompe todos los récords en Netflix y en Billboard

"Las guerreras K-pop" no es sólo una película animada: es un fenómeno que combina música, acción y cultura pop, que rompió récords en Netflix, en cines y en los charts musicales. Con una segunda parte ya en negociación y planes de cortometraje y musical, Huntr/x promete seguir conquistando al público joven de todo el mundo. Para los fans del K-pop, la animación y la música, es imposible no subirse a esta ola de popularidad.