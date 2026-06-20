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La memoria se mudó a la nube: cómo el “Efecto Google” está cambiando la forma en que pensamos

La hipótesis de la mente extendida sugiere que el cerebro libera espacio de almacenamiento para priorizar creatividad y resolución de problemas.

CIBERESPACIO. Internet y todo lo que surgió a partir de su aparición moldea el cerebro humano.
CIBERESPACIO. Internet y todo lo que surgió a partir de su aparición moldea el cerebro humano.
20 Junio 2026

Resumen para apurados

  • El cerebro humano se reconfigura hoy en el ciberespacio debido al "Efecto Google", delegando la memoria a la nube para optimizar funciones de orden superior y creatividad.
  • Como ocurrió antes con la escritura, la tecnología actúa de extensión cognitiva. Estudios demuestran que el cerebro ahora prioriza recordar dónde buscar y no el dato en sí.
  • Esta mutación transforma al cerebro de un almacén de datos a un procesador de flujos. El ser humano evoluciona en una simbiosis irreversible con sus herramientas digitales.
Resumen generado con IA

Esto ya pasó antes. Hay vectores que moldean la evolución del cerebro humano. Históricamente, los saltos evolutivos de nuestra mente no ocurrieron por mutaciones genéticas azarosas, sino porque tercerizamos funciones biológicas en la tecnología de la época. La estructura funcional cerebral se está reconfigurando masivamente para adaptarse a las herramientas digitales.

Los objetos externos, como un smartphone o internet, no son solo herramientas, sino extensiones reales de nuestros procesos cognitivos. La memoria de datos brutos se delega a la nube, lo que se conoce como el "Efecto Google". Algunos opinan que el cerebro se está volviendo más perezoso, pero otra perspectiva sostiene que está liberando espacio de almacenamiento biológico para priorizar funciones de orden superior, como la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. Es la hipótesis de la mente extendida, propuesta en 1998 por los filósofos Andy Clark y David Chalmers.

Alineada en la hipótesis una investigación de la Universidad de Columbia dirigida por la Dra. Betsy Sparrow demostró que cuando las personas saben que la información estará disponible en internet más adelante, su cerebro cambia la forma de procesarla. El órgano ya no gasta energía en recordar qué era la información, sino en recordar dónde encontrarla. Investigaciones con resonancias magnéticas muestran cómo el uso intensivo de tecnologías altera físicamente áreas cerebrales. Eso muestra que la neuroplasticidad del cerebro es altísima.  

La neurocientífica, Maryanne Wolf, experta en lectura, explica que pasar del formato impreso al digital está reconfigurando los circuitos del cerebro para leer. Debilita la capacidad de "lectura profunda", pero potencia la capacidad de procesar múltiples estímulos visuales en paralelo.

En otras épocas

Se pueden trazar paralelismos históricos en la historia de la humanidad cuando se producen esta clase de cambios. Por ejemplo, hace dos millones de años, el fuego fue la primera gran tecnología disruptiva. Al empezar a cocinar, el fuego predigirió la comida, rompiendo las fibras y liberando muchísimas más calorías con menos esfuerzo. Como ya no necesitábamos procesar comida dura, nuestro sistema digestivo se achicó y esa energía ahorrada se desvió directamente a agrandar el cerebro.

El fuego fue la tecnología que permitió tercerizar la digestión física para agrandar el cerebro. Internet y la Inteligencia Artificial, en la actualidad, son tecnologías con las que regulamos la capacidad cognitiva (como memorizar, calcular) para liberar ancho de banda mental. O la invención de la escritura. La escritura fue el primer vector que permitió sacar la información fuera del cráneo. Hoy, los smartphones e internet son la evolución de ese mismo proceso: de la piedra al papel y del papel al ciberespacio.

La tecnología es entonces un filtro adaptativo. El cerebro humano está mutando funcionalmente para pasar de ser un "almacén de datos" a ser un "procesador de flujos de información". Aunque el proceso actual del salto evolutivo es bastante cuestionado, el cambio sigue atravesado por el mismo paradigma de las mutaciones anteriores: el ser humano es una especie simbiótica con sus herramientas; no somos humanos más tecnología; somos humanos gracias a la tecnología.

Tal como la escritura fue algo así como el primer "disco duro externo" de la humanidad, y que en su momento también aterrorizó a los filósofos que decían que el ser humano perdería la memoria, internet es la versión cuántica de ese proceso. No perdimos la memoria; la mudamos a un soporte más eficiente.

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