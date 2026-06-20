La memoria se mudó a la nube: cómo el “Efecto Google” está cambiando la forma en que pensamos

Los objetos externos, como un smartphone o internet, no son solo herramientas, sino extensiones reales de nuestros procesos cognitivos. La memoria de datos brutos se delega a la nube, lo que se conoce como el "Efecto Google". Algunos opinan que el cerebro se está volviendo más perezoso, pero otra perspectiva sostiene que está liberando espacio de almacenamiento biológico para priorizar funciones de orden superior, como la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. Es la hipótesis de la mente extendida, propuesta en 1998 por los filósofos Andy Clark y David Chalmers.