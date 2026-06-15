Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra y una semana laboral de solo tres días

El rompecabezas del calendario de estos días se explica, en primer lugar, por el corrimiento del feriado en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha original de su Paso a la Inmortalidad es el 17 de junio, la Ley de Feriados Nacionales establece que los feriados trasladables que caen un día miércoles deben mudarse al lunes anterior. Por este motivo, todo el país gozó de la jornada festiva el pasado 15, permitiendo un fin de semana largo generalizado para recordar al líder político y militar que comandó al ejército de "Los Infernales" en la Guerra de la Independencia.