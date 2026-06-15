Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra y una semana laboral de solo tres días

Resumen para apurados
- Salta tendrá una semana laboral de tres días en junio debido a un feriado provincial extra el miércoles 17 para conmemorar a Martín Miguel de Güemes en el territorio salteño.
- El feriado nacional de Güemes se trasladó al lunes 15, pero Salta mantuvo el 17 como asueto local. Además, el sábado 20 se conmemora el feriado inamovible de Manuel Belgrano.
- La medida altera la actividad pública y el transporte en Salta. Este esquema atípico destaca el valor histórico regional y genera impacto económico y turístico en la provincia.
Para algunas provincias habrá descansos sorpresa, feriados que se combinan entre almanaques nacionales y regionales, y jornadas sin actividad laboral en medio de la semana. Este tercer período del mes es atípico para el territorio salteño, que mantendrá su jornada local en honor a Martín Miguel de Güemes, mientras aún transcurre el feriado nacional trasladado de este 15 de junio. Al mismo tiempo se suma el feriado del sábado 20 de junio, configurando un esquema de labor de tan solo tres días para algunas jurisdicciones.
El rompecabezas del calendario de estos días se explica, en primer lugar, por el corrimiento del feriado en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha original de su Paso a la Inmortalidad es el 17 de junio, la Ley de Feriados Nacionales establece que los feriados trasladables que caen un día miércoles deben mudarse al lunes anterior. Por este motivo, todo el país gozó de la jornada festiva el pasado 15, permitiendo un fin de semana largo generalizado para recordar al líder político y militar que comandó al ejército de "Los Infernales" en la Guerra de la Independencia.
El "descanso sorpresa" en el norte argentino
Sin embargo, el verdadero "descanso sorpresa" ocurre en la provincia de Salta. Al cumplirse 205 años del fallecimiento de su héroe gaucho, la administración local decidió mantener el miércoles 17 de junio como feriado provincial. Según información reflejada por medios salteños en redes sociales, esta jornada intermedia funcionará de manera diferenciada: mientras que para el sector público y las escuelas significa un freno total, para el ámbito privado se considerará un día no laborable, quedando a criterio del empleador si se trabaja o no. Además, servicios esenciales como el transporte de pasajeros urbano sufrirán modificaciones, operando con frecuencias reducidas similares a las de un domingo.
Para cerrar este inusual esquema de junio, el sábado 20 se conmemorará el Día de la Banda de la Patria, en una fecha que recuerda el fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador del pabellón nacional y figura crucial de la Revolución de Mayo. A diferencia de lo ocurrido con Güemes, el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete cataloga esta efeméride como un feriado nacional inamovible, lo que significa que su evocación se mantiene estrictamente en la jornada del sábado sin generar un nuevo fin de semana largo, pero garantizando el merecido homenaje en todo el territorio argentino.
¿Qué se celebra el 17 de junio?
El 17 de junio se recuerda la muerte de un prócer fundamental de la independencia argentina: el general Martín Miguel de Güemes. Este héroe nacional nació en la ciudad de Salta el 8 de febrero de 1775. Además, fue un militar argentino que cumplió una actividad importante en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles en nuestro país.
Hijo de una familia aristocrática, a los 14 años ingresó en la carrera militar y se incorporó al Fijo de Infantería, que estaba en Salta. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y durante la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas que triunfaron en la batalla de Suipacha.
En el sexto mes del año es asueto el 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha elegida coincide con la fecha de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.