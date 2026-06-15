SociedadActualidad

Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra y una semana laboral de solo tres días

Debido a una combinación de feriados provinciales y nacionales, algunas localidades tendrá una semana atípica.

¿Qué provincia tiene un feriado extra?
¿Qué provincia tiene un feriado extra? (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Salta tendrá una semana laboral de tres días en junio debido a un feriado provincial extra el miércoles 17 para conmemorar a Martín Miguel de Güemes en el territorio salteño.
  • El feriado nacional de Güemes se trasladó al lunes 15, pero Salta mantuvo el 17 como asueto local. Además, el sábado 20 se conmemora el feriado inamovible de Manuel Belgrano.
  • La medida altera la actividad pública y el transporte en Salta. Este esquema atípico destaca el valor histórico regional y genera impacto económico y turístico en la provincia.
Resumen generado con IA

Para algunas provincias habrá descansos sorpresa, feriados que se combinan entre almanaques nacionales y regionales, y jornadas sin actividad laboral en medio de la semana. Este tercer período del mes es atípico para el territorio salteño, que mantendrá su jornada local en honor a Martín Miguel de Güemes, mientras aún transcurre el feriado nacional trasladado de este 15 de junio. Al mismo tiempo se suma el feriado del sábado 20 de junio, configurando un esquema de labor de tan solo tres días para algunas jurisdicciones.

Condicionado por el clima, la economía y el Mundial, el feriado en conmemoración de Güemes generó $217.000 millones

Condicionado por el clima, la economía y el Mundial, el feriado en conmemoración de Güemes generó $217.000 millones

El rompecabezas del calendario de estos días se explica, en primer lugar, por el corrimiento del feriado en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha original de su Paso a la Inmortalidad es el 17 de junio, la Ley de Feriados Nacionales establece que los feriados trasladables que caen un día miércoles deben mudarse al lunes anterior. Por este motivo, todo el país gozó de la jornada festiva el pasado 15, permitiendo un fin de semana largo generalizado para recordar al líder político y militar que comandó al ejército de "Los Infernales" en la Guerra de la Independencia.

El "descanso sorpresa" en el norte argentino

Sin embargo, el verdadero "descanso sorpresa" ocurre en la provincia de Salta. Al cumplirse 205 años del fallecimiento de su héroe gaucho, la administración local decidió mantener el miércoles 17 de junio como feriado provincial. Según información reflejada por medios salteños en redes sociales, esta jornada intermedia funcionará de manera diferenciada: mientras que para el sector público y las escuelas significa un freno total, para el ámbito privado se considerará un día no laborable, quedando a criterio del empleador si se trabaja o no. Además, servicios esenciales como el transporte de pasajeros urbano sufrirán modificaciones, operando con frecuencias reducidas similares a las de un domingo.

Para cerrar este inusual esquema de junio, el sábado 20 se conmemorará el Día de la Banda de la Patria, en una fecha que recuerda el fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador del pabellón nacional y figura crucial de la Revolución de Mayo. A diferencia de lo ocurrido con Güemes, el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete cataloga esta efeméride como un feriado nacional inamovible, lo que significa que su evocación se mantiene estrictamente en la jornada del sábado sin generar un nuevo fin de semana largo, pero garantizando el merecido homenaje en todo el territorio argentino.

¿Qué se celebra el 17 de junio?

El 17 de junio se recuerda la muerte de un prócer fundamental de la independencia argentina: el general Martín Miguel de Güemes. Este héroe nacional nació en la ciudad de Salta el 8 de febrero de 1775. Además, fue un militar argentino que cumplió una actividad importante en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles en nuestro país.

Hijo de una familia aristocrática, a los 14 años ingresó en la carrera militar y se incorporó al Fijo de Infantería, que estaba en Salta. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y durante la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas que triunfaron en la batalla de Suipacha. 

En el sexto mes del año es asueto el 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha elegida coincide con la fecha de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
1

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
2

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán
3

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras
4

La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
5

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
4

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
¿Por qué el próximo feriado será un día atípico en Tucumán?

¿Por qué el próximo feriado será un día atípico en Tucumán?

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Horóscopo chino: los signos que se reinventarán en la segunda mitad de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que se reinventarán en la segunda mitad de junio, según Ludovica Squirru

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Comentarios