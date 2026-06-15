Murió Anne Schedeen, la inolvidable Kate Tanner de ALF, a los 77 años
La actriz Anne Schedeen, recordada mundialmente por interpretar a Kate Tanner en la exitosa serie ALF, murió a los 77 años. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes destacaron el legado artístico de una intérprete que marcó a generaciones de televidentes con uno de los programas más emblemáticos de la televisión.
Resumen para apurados
- La actriz estadounidense Anne Schedeen, conocida por interpretar a Kate Tanner en la histórica serie ALF, falleció a los 77 años el pasado 14 de junio de manera pacífica.
- Con una carrera iniciada en Universal Pictures, Schedeen brilló en ALF (1986-1990) y participó en series icónicas como Cheers, La mujer biónica y Magnum P.I.
- Su partida conmueve al espectáculo global. Su familia solicitó donaciones para Habitat for Humanity y los fanáticos celebran su imborrable legado en la cultura pop.
El mundo del espectáculo lamenta la partida de Anne Schedeen, quien falleció a los 77 años según informaron sus allegados y el representante Tom Markley. La intérprete dio vida a Kate Tanner, la matriarca en la serie televisiva Alf. Durante cuatro temporadas emitidas entre 1986 y 1990, su presencia resultó fundamental para consolidar el éxito global de aquella producción televisiva.
La noticia del deceso ocurrió este domingo 14 de junio, mediante un comunicado difundido por sus parientes en redes sociales, donde mencionaron que el suceso aconteció de forma pacífica. Aunque los motivos específicos de su fallecimiento permanecen sin revelarse, la comunidad artística resalta hoy el inmenso legado que la artista dejó tras décadas de trabajo actoral.
La trayectoria profesional y personal de Anne Shedeen
Luanne Ruth Schedeen nació en la ciudad de Portland el 8 de enero de 1949. Desde su infancia mostró interés por las artes escénicas al formarse profesionalmente dentro del Portland Civic Theatre. Tras buscar oportunidades en Hawái y Nueva York, la joven llegó a Los Ángeles para firmar un contrato con la productora Universal Pictures.
El debut televisivo de la estrella ocurrió en un episodio de El hombre nuclear durante el año 1974. Posteriormente participó en diversos programas de renombre mundial tales como Cheers, Magnum P.I. o La mujer biónica. En el ámbito cinematográfico destacó en largometrajes como La criatura infernal y Cast the First Stone antes de alcanzar la fama definitiva.
Un legado de arte y familia hasta Alf
Christopher Barrett, esposo de la fallecida por más de cinco décadas, encabeza la lista de familiares que hoy le brindan tributo. Acompañan este duelo su hija Tay Barrett, su nuera Hilary Flynn y sus hermanos Sarabeth Schedeen y Roland Schedeen. Los sobrevivientes invitaron al público a realizar donativos a la organización Habitat for Humanity en lugar de enviar ofrendas florales.
El espíritu de la celebridad habita todavía en sus pinturas al óleo, esculturas y exquisitas joyas creadas manualmente. Ella dejó un mensaje póstumo asegurando que permanecería siempre cerca de quienes la amaron durante tanto tiempo. Los fanáticos recordarán eternamente a esa figura comprensiva que recibió a un descarado extraterrestre en el living de su hogar.