Murió Anne Schedeen, la inolvidable Kate Tanner de ALF, a los 77 años

El espíritu de la celebridad habita todavía en sus pinturas al óleo, esculturas y exquisitas joyas creadas manualmente. Ella dejó un mensaje póstumo asegurando que permanecería siempre cerca de quienes la amaron durante tanto tiempo. Los fanáticos recordarán eternamente a esa figura comprensiva que recibió a un descarado extraterrestre en el living de su hogar.