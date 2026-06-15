Antes de brillar en Central Córdoba: cuántas veces se presentó Eugenia Quevedo en Tucumán

Resumen para apurados
- Eugenia Quevedo brilló el 14 de junio en el Club Central Córdoba de Tucumán durante el Festival Horizonte, consolidando su estrecho y exitoso vínculo con el público local.
- El show se suma a una serie de exitosas presentaciones de la artista en Tucumán desde 2024, con pasos por los festivales de Famaillá, Trancas y el Teatro Mercedes Sosa.
- La sostenida convocatoria de la artista cordobesa reafirma su posicionamiento como una de las figuras más influyentes y convocantes del cuarteto y la cumbia en la región.
El Festival Horizonte en Fiesta se realizó durante la noche de ayer, 14 de junio, en el Club Central Córdoba, que se convirtió en el epicentro de la cumbia con una grilla que no dio respiro. Producida por Horizonte Producciones Artísticas, la velada se posicionó como una de las más recordadas del año.
La Konga, consagrada como una de las bandas más convocantes del país, encabezó este line-up histórico junto al ritmo arrollador de LBC y Euge Quevedo. El escenario se completó con las destacadas actuaciones de Vacomoloko, G Sony y Candú Domínguez, todos bajo la vibrante conducción de La Juntada.
Las visitas de Eugenia Quevedo a Tucumán
En junio de 2024, la cantante se presentó junto a La Banda de Carlitos en el prestigioso Teatro Mercedes Sosa. Pocos días después, brindó un masivo y recordado baile popular en el escenario del Club Central Córdoba, dejando un registro de agradecimiento al público en sus plataformas oficiales.
En septiembre de 2024, llevó toda la fuerza del cuarteto cordobés al escenario principal de la tradicional Fiesta Nacional de la Empanada en la localidad de Famaillá. El multitudinario show significó una de sus paradas más festejadas del año en el interior provincial.
En octubre de 2024, cerró la vigesimoquinta edición del Festival Nacional e Internacional del Caballo en Trancas. La presentación sirvió como una masiva despedida de la provincia antes de encarar otros compromisos de su agenda nacional.
En septiembre de 2025, repitió su exitosa convocatoria regresando a los grandes festivales tucumanos con una celebrada actuación en una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá.
En octubre de 2025, volvió al norte para presentarse por segundo año consecutivo ante el público gaucho en el Festival Nacional del Caballo en Trancas.
El pasado domingo 14 de junio de 2026, la artista encabezó el masivo Festival Horizonte en Fiesta en el Club Atlético Central Córdoba. En este evento compartió cartelera principal junto a La Konga, logrando otra convocatoria histórica en la capital provincial.