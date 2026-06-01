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Es docente, creó una cumbia para Tim Payne y recibió mensajes desde Nueva Zelanda

Juan Palavecino protagonizó una de las historias más inesperadas de la Copa del Mundo. Su canción dedicada al defensor neozelandés cruzó fronteras, llegó a los All Blacks y muchos ya la consideran el hit del torneo.

Juan Palavecino es el creador de la cumbia de Tim Payne.
Juan Palavecino es el creador de la cumbia de Tim Payne.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante el Mundial 2026, el docente argentino Juan Palavecino creó una cumbia dedicada al futbolista neozelandés Tim Payne que se volvió un fenómeno viral internacional.
  • La canción nació por un video del influencer 'Scarso'. Se viralizó rápidamente en redes, alcanzando a la esposa de Payne y recibiendo interacciones de los All Blacks.
  • El tema ya es considerado uno de los grandes hits del torneo y captó la atención de la FIFA, mostrando cómo la música y las redes unen culturas de forma inesperada.
Resumen generado con IA

Detrás de uno de los fenómenos más insólitos del Mundial 2026 hay un argentino. Mientras Tim Payne se transformaba en una celebridad global gracias al impulso de las redes sociales, una cumbia dedicada al defensor de Nueva Zelanda comenzó a sonar cada vez más fuerte hasta convertirse en una sensación internacional. Su autor es Juan Palavecino, docente y músico, quien hoy disfruta de una repercusión que jamás imaginó.

La historia comenzó cuando Palavecino descubrió a Payne a través de los contenidos del influencer Valentín Scarsini, más conocido como "Scarso", quien presentó al futbolista como "el jugador menos conocido del Mundial". Lo que empezó como una curiosidad terminó convirtiéndose en un inesperado fanatismo.

"Me volví militante de Tim Payne: lo empecé a seguir y comentarle", contó el músico. Con el correr de los días, decidió aportar su granito de arena a la comunidad virtual que se había formado alrededor del neozelandés. "Empecé a buscar de qué manera podía sumar, se me ocurrió escribir unas estrofas, me parecieron divertidas para la comunidad que estaba participando", explicó.

La canción fue publicada en redes sociales y rápidamente escapó de cualquier expectativa. En cuestión de horas comenzó a circular por distintos países y a ser compartida por usuarios que ni siquiera hablaban español. El fenómeno llegó incluso a Nueva Zelanda, donde muchos seguidores de Payne intentaban comprender las referencias y expresiones típicas argentinas.

"Al otro día había un montón de gente de Nueva Zelanda que me escribía agradeciéndome y pidiendo explicaciones porque no entendían qué quería decir 'Desde cemento'", relató entre risas.

El verdadero impacto de la viralización quedó claro cuando empezó a recibir menciones inesperadas. La esposa de Tim Payne compartió contenidos relacionados con la canción y hasta la cuenta oficial de los All Blacks reaccionó al fenómeno.

"Ahí me di cuenta de que todo se había salido de control, nada tenía sentido. Estoy recibiendo mensajes de todo el mundo diciendo que es la canción del Mundial, me parece una locura absoluta", reconoció.

Aunque todavía no habló directamente con Payne, Palavecino no pierde la esperanza. "No tuve contacto directo con el gran Tim Payne, pero todo es tan surrealista que no descarto nada", aseguró.

Mientras tanto, la cumbia sigue acumulando reproducciones y ayudó a potenciar una historia que ya llamó la atención de la FIFA. Lo que nació como una broma entre usuarios argentinos terminó convirtiéndose en una de las postales más curiosas y entrañables del Mundial 2026.

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