Es docente, creó una cumbia para Tim Payne y recibió mensajes desde Nueva Zelanda

Detrás de uno de los fenómenos más insólitos del Mundial 2026 hay un argentino. Mientras Tim Payne se transformaba en una celebridad global gracias al impulso de las redes sociales, una cumbia dedicada al defensor de Nueva Zelanda comenzó a sonar cada vez más fuerte hasta convertirse en una sensación internacional. Su autor es Juan Palavecino, docente y músico, quien hoy disfruta de una repercusión que jamás imaginó.