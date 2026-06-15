Mundial 2026: ¿cuáles son y dónde ver en vivo los partidos de hoy?

Resumen para apurados
- Hoy debutan España, con Yamal, y la Uruguay de Bielsa en la quinta jornada del Mundial 2026 en EE. UU., iniciando su camino hacia el título con partidos clave televisados.
- España enfrenta a Cabo Verde en Atlanta, Uruguay choca contra Arabia Saudita y Bélgica, con un invicto de 13 partidos, se mide ante Egipto en la jornada de hoy.
- Estos debuts perfilan a los favoritos. España busca repetir la gloria de 2010, mientras Uruguay inicia una renovación generacional clave bajo la conducción de Marcelo Bielsa.
La quinta jornada del Mundial 2026 marcará el debut de España, una de las selecciones favoritas a pelear por el torneo y será el inicio del sueño uruguayo, de la mano de Marcelo Bielsa como entrenador, que transita por su tercera Copa del Mundo en los últimos 22 años.
Grilla de partidos del Mundial 2026
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo España-Cabo Verde?
Con un plantel plagado de estrellas que brillan en las mejores ligas del planeta, España dará hoy su primer paso hacia el sueño de repetir el título conseguido en Sudáfrica 2010. Con Lamine Yamal como abanderado, el conjunto conducido por Luis De la Fuente se enfrentará a Cabo Verde, una de las cenicientas del torneo, aunque en los pronósticos, uno de los rivales más débiles del grupo H, que además integran Arabia Saudita y Uruguay. El partido comenzará a las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y será televisado por DSports.
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Bélgica-Egipto?
En el Lumen Field de Seattle la Selección de Bélgica se estrenará en esta Copa del Mundo con la premisa de olvidar la rápida eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por el francés Rudi García atraviesa un gran presente y acumula 13 partidos sin conocer la derrota entre amistosos y compromisos oficiales. Su última presentación fue una contundente goleada por 5-0 sobre Túnez. Egipto, en tanto, dejó una buena imagen en sus encuentros preparatorios frente a España y Brasil y llega con la ilusión de pelear por uno de los lugares de clasificación en una zona que también integran Nueva Zelanda e Irán. Comenzará a las 16 y será transmitido por DSports y TyC Sports.
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Arabia Saudita-Uruguay?
El conjunto saudí, dirigido por Georgios Donis llega con confianza después de vencer 3-0 a Puerto Rico e igualar sin goles frente a Senegal en sus amistosos previos. Uruguay, por su parte, arriba con algunas dudas tras empatar 1-1 con Inglaterra y 0-0 con Argelia, aunque mantiene intacta la expectativa de pelear por un lugar entre los candidatos bajo la conducción del “Loco” Bielsa y de la mano de una generación de jugadores que busca hacer historia. Juegan desde las 19, por Canal 8, TyC Sports, DSportes y Disney+.
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Irán-Nueva Zelanda?
En medio de las tensiones políticas que enrarecieron el clima en la concentración iraní, que debió trasladarse hasta Tijuana, el conjunto dirigido por Amir Ghalenoei llega en un buen momento futbolístico tras enlazar triunfos amistosos frente a Costa Rica, Gambia y Mali. Nueva Zelanda, por su parte, arriba con algunas dudas luego de caer ante Inglaterra y sufrir una dura derrota por 4-0 frente a Haití. Los dos equipos están obligados a sumar para mantener vivas sus chances de clasificación en el grupo G, que comparten junto a Bélgica y Egipto. Se enfrentarán desde las 22, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Televisan TyC Sports y DSports.