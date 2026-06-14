Por qué Ousmane Dembélé es la gran esperanza de Francia en el Mundial 2026
El vigente Balón de Oro llega al Mundial 2026 como una de las grandes figuras del fútbol mundial, pero todavía tiene una cuenta pendiente: alcanzar con la selección francesa el nivel que lo convirtió en la máxima estrella del Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé, Balón de Oro en 2025 y uno de los principales candidatos a repetir el galardón este año, afronta el Mundial de Norteamérica 2026 con un objetivo pendiente: trasladar a la selección francesa el extraordinario rendimiento que exhibió en el Paris Saint-Germain para ayudar a los "Bleus" a conquistar una tercera estrella.
Las estadísticas reflejan buena parte de esa realidad.
A pesar de las lesiones que condicionaron algunos tramos de la temporada, el atacante firmó una campaña sobresaliente cada vez que estuvo disponible: marcó ocho goles y dio dos asistencias en 13 partidos de la Liga de Campeones, además de convertir otros 10 tantos y repartir siete asistencias en 22 encuentros de la Ligue 1, donde fue elegido mejor jugador por segunda temporada consecutiva.
Con la camiseta de Francia, sin embargo, su producción es mucho más discreta. Acumula apenas siete goles en 59 partidos internacionales y, pese a haber disputado dos Eurocopas y dos Mundiales, nunca logró asumir el protagonismo que hoy tiene en París.
A la sombra de Mbappé
En una selección con un enorme potencial ofensivo, el esquema sigue construyéndose alrededor del capitán Kylian Mbappé, a quien Didier Deschamps mantiene como principal referencia de ataque.
Aunque Dembélé, de 29 años, dejó atrás su tradicional posición sobre la banda derecha para desempeñarse más cerca del centro del ataque -el rol en el que explotó definitivamente en el PSG de Luis Enrique-, todavía busca consolidar una conexión futbolística más fluida con Mbappé, una sociedad que podría convertirse en una de las más peligrosas del Mundial.
"En el PSG, el entrenador le da total libertad. Le toca a él encontrar las mejores soluciones para demostrar sobre el terreno que es el mejor jugador del mundo. Estoy con él todos los días y, aquí en la selección, no tiene toda la movilidad que puede tener en el club, pero es un jugador extraordinario", explicó su compañero Lucas Hernández.
Otro de los nombres que gana protagonismo es Michael Olise. Habitualmente ubicado sobre la derecha del ataque francés, el futbolista del Bayern Múnich llega en gran forma tras anotar un triplete en el amistoso frente a Irlanda del Norte.
Con Olise y Dembélé intercambiando posiciones constantemente entre las bandas y el centro, Deschamps continúa buscando el equilibrio ideal para potenciar el funcionamiento colectivo.
"Son posiciones de inicio que pueden cambiar durante el partido. Eso es lo importante", resumió el entrenador francés.
Un nuevo liderazgo
La transformación de Dembélé bajo la conducción de Luis Enrique no solo se refleja en su rendimiento futbolístico. También evolucionó en su personalidad dentro del grupo.
"Puede hacerlo todo: el pase, el regate y el gol. Como Michael Olise o Kylian, tiene cualidades excepcionales. Hay que aprovecharlas y conseguir que todo funcione bien para que seamos la mejor selección francesa posible", aseguró Warren Zaïre-Emery.
Además de su crecimiento dentro del campo, el delantero mostró una faceta de liderazgo poco habitual en etapas anteriores de su carrera. Durante la última temporada se involucró activamente en la dinámica del vestuario, alentó a sus compañeros incluso cuando le tocó salir reemplazado y reclamó una mayor mentalidad colectiva después de algunas derrotas del PSG.
Con esa madurez y en el mejor momento futbolístico de su carrera, Dembélé intentará convertirse en el gran socio de Mbappé y en una de las piezas decisivas para que Francia vuelva a pelear por el título mundial.