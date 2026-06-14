Por qué casi todos los futbolistas usan botines rosas en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- En el Mundial 2026, las marcas deportivas equiparon a los futbolistas con botines rosas para mejorar la visibilidad y el impacto de marketing en la transmisión del torneo.
- Lejos de ser una casualidad, el fucsia sustituyó al clásico negro de los botines de cuero buscando el contraste científico con el césped verde y el impacto en redes sociales.
- Aunque estrellas como Messi usan diseños propios y la moda cambiará con las ligas europeas, el torneo de 2026 será recordado históricamente por la homogeneidad de este color.
Hay una escena que se repite partido tras partido en el Mundial 2026 y que puede desconcertar hasta al hincha más atento. Levantás la vista, seguís una jugada rápida y por un instante parece que todos los futbolistas usan los mismos botines. Cambian las camisetas, los peinados y hasta los estilos de juego, pero abajo hay un detalle que se volvió omnipresente: el color rosa.
Lejos de ser una casualidad o una moda nacida entre los jugadores, la invasión fucsia responde a una estrategia cuidadosamente planificada por las grandes marcas deportivas. Nike, Adidas, Puma, Skechers y New Balance llegaron al torneo con colecciones dominadas por tonos muy similares, desde el magenta hasta el rosa eléctrico, generando una imagen inédita en una Copa del Mundo.
La paradoja es llamativa. Durante décadas, las empresas buscaron que sus futbolistas se distinguieran del resto. Hoy ocurre exactamente lo contrario: en muchos momentos del partido resulta difícil saber qué marca calza cada estrella porque todas eligieron una paleta casi idéntica.
No siempre fue así. Durante buena parte del siglo XX los botines eran negros porque estaban fabricados en cuero natural. Recién a comienzos de los años 2000 comenzó la revolución del color con modelos blancos, dorados, amarillos fluorescentes o naranjas que marcaron una época. David Beckham, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron algunos de los encargados de popularizar esa transformación.
Con la irrupción de las redes sociales, el fenómeno se aceleró todavía más. Las botas dejaron de ser un simple elemento deportivo para convertirse en una herramienta de marketing y de identidad visual. Debían destacar no solo en el estadio, sino también en una foto.
¿Y por qué justamente rosa?
La respuesta tiene una explicación casi científica. Sobre el césped verde, el rosa intenso genera uno de los mayores contrastes posibles, por lo que resulta mucho más visible tanto para el espectador que está en la cancha como para quien sigue el partido desde el televisor o el celular. Además, transmite una sensación de atrevimiento y confianza que las marcas consideran atractiva para los futbolistas de élite.
Los propios diseñadores reconocen que los jugadores suelen asociar los colores llamativos con una mayor personalidad dentro del campo. Lucir unos botines rosa ya no es visto como una excentricidad, sino como una declaración de estilo.
Sin embargo, existen algunas excepciones. Lionel Messi continúa utilizando un modelo especial en blanco y celeste diseñado por Adidas para acompañar los colores argentinos, mientras que Cristiano Ronaldo estrenará unos botines completamente dorados en homenaje a su sexto Mundial. Christian Pulisic, por su parte, juega con un diseño blanco decorado con estrellas azules inspirado en la bandera de Estados Unidos.
Más allá de esas licencias, el resto del torneo parece haber firmado un pacto silencioso con el fucsia. Lo curioso es que esta tendencia tiene fecha de vencimiento: los especialistas aseguran que, cuando comiencen las ligas europeas en pocas semanas, las marcas presentarán una nueva colección con otro color dominante.
Quizá dentro de algunos años el Mundial 2026 sea recordado por los goles de Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Vinicius Júnior. Pero también es posible que quede grabado en la memoria como la Copa del Mundo en la que, por primera vez, medio planeta pareció jugar con los mismos botines rosas.