Por qué casi todos los futbolistas usan botines rosas en el Mundial 2026

La respuesta tiene una explicación casi científica. Sobre el césped verde, el rosa intenso genera uno de los mayores contrastes posibles, por lo que resulta mucho más visible tanto para el espectador que está en la cancha como para quien sigue el partido desde el televisor o el celular. Además, transmite una sensación de atrevimiento y confianza que las marcas consideran atractiva para los futbolistas de élite.