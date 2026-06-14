Kansas City, un pedacito de Argentina: así fue el multitudinario banderazo que calentó la previa del debut en el Mundial 2026

Hubo familias enteras, grupos de amigos, argentinos llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y también viajeros que cruzaron miles de kilómetros para acompañar a la Selección en este Mundial. La fiesta fue intensa, llena de color, de calor y, sobre todo, cargada de ilusión porque después de años de espera, el debut mundialista ya está a la vuelta de la esquina.