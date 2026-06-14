Kansas City, un pedacito de Argentina: así fue el multitudinario banderazo que calentó la previa del debut en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Cientos de hinchas argentinos realizaron un multitudinario banderazo en Kansas City previo al debut de la Selección ante Argelia en el Mundial 2026 para brindar su apoyo.
- El evento en el predio Los Hornos reunió a familias y viajeros con comida típica y cantos tradicionales, marcando el reencuentro de la hinchada tras la consagración en Qatar.
- La movilización anticipa una masiva presencia argentina en el torneo y refleja la ilusión de los hinchas en el que se perfila como el último Mundial de Lionel Messi.
El olor a choripán, a asado y a empanadas inundaba el aire, mientras los bombos marcaban el ritmo y los redoblantes acompañaban. Las banderas celestes y blancas flameaban por todos lados y cada tanto, desde algún rincón del predio, nacía un canto que rápidamente encontraba cientos de voces dispuestas a acompañarlo.
Si alguien hubiera cerrado los ojos por unos segundos, probablemente habría pensado que estaba en la previa de cualquier partido del fútbol argentino. Pero no.
La escena ocurrió en Kansas City, a miles de kilómetros de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba o Tucumán, y fue apenas una muestra de lo que promete ser la invasión albiceleste en Estados Unidos.
"Argentina, Argentina", tronó una y otra vez. También apareció el clásico "el que no salta es un inglés", el ya tradicional "Muchachos" y hasta el pedido para sumar una cuarta estrella a un escudo que desde Qatar parece haberse acostumbrado a vivir en la gloria.
Ese fue el clima que se vivió durante el banderazo impulsado por Darío Jerez Leavy y su esposa Isolina De la Vega en Los Hornos, el rincón más argentino y más tucumano de Kansas City. Eso sí, la convocatoria superó todas las expectativas.
Hubo familias enteras, grupos de amigos, argentinos llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y también viajeros que cruzaron miles de kilómetros para acompañar a la Selección en este Mundial. La fiesta fue intensa, llena de color, de calor y, sobre todo, cargada de ilusión porque después de años de espera, el debut mundialista ya está a la vuelta de la esquina.
"Estamos emocionados de estar acá porque es el último Mundial de Messi. Eso nos motivó a venir", cuentan Gustavo, que viajó junto a Verónica, su pareja, desde Buenos Aires especialmente para seguir a la Selección. Mientras detrás suyo retumba otro canto, la emoción se vuelve evidente. "La fiesta es increíble. Eso nos diferencia del resto de los países. Quedó demostrado cuando salimos campeones del mundo", agrega.
La sensación se repite en cada rincón. Los abrazos entre desconocidos son constantes y las fotos también. Hay quienes llegaron desde Argentina y otros que viven hace años en Estados Unidos, y que aprovechan la ocasión para reencontrarse con costumbres que extrañan.
"Estamos contentos con la movida y con la recepción. Es una fiesta", resume Darío, uno de los anfitriones de una jornada que se extendió durante horas.
En medio del griterío, los bombos y las camisetas argentinas apareció una que llama particularmente la atención. Es roja y blanca y tiene el escudo de San Martín a la altura del corazón.
La lleva puesta Maximiliano Gómez Monteros. "Vivo en Illinois desde hace dos años. Vine a hacer un máster y me terminé quedando a trabajar acá. Soy ingeniero", cuenta.
Junto a él está Agustina, su pareja. Ellos dos manejaron cerca de seis horas para llegar a Kansas City y se muestran felices mientras calman el calor con una cerveza bien helada. "Conseguimos las entradas y nos mandamos", explica “Maxi”, a la vez que la ansiedad aparece rápidamente en la conversación. "Estamos ilusionados y nerviosos", admite Agustina.
Para ambos será la segunda vez viendo a la Selección. La primera fue en un amistoso disputado en Chicago. "Creo que vimos 20 minutos a Messi porque ese día arrancó en el banco. Así que ahora será hermoso", remata “Maxi” mientras Agustina sonríe. "La verdad es que me tiemblan las manos", dice sin ponerse colorada.
Como ocurre en cualquier evento masivo en Argentina, también hubo quienes intentaron aprovechar la ocasión para hacer negocios.
Algunos estadounidenses instalaron puestos improvisados para vender merchandising relacionado con la Selección y con el Mundial. Banderas y gorras por U$S15, camisetas por U$S20 y toda clase de recuerdos vinculados al torneo.
Entre los vendedores estaba Kennedy, que observaba fascinado el comportamiento de los argentinos. "Es muy lindo ver a los fanáticos argentinos", cuenta. "Su locura me impresiona; es algo muy diferente a lo que vivimos acá", agrega.
La tarde avanza, pero el banderazo no se apaga. Todo lo contrario.
Los 24 grados y una suave brisa comienzan a aliviar el rigor del sol que castigó durante buena parte de la jornada. Y las conversaciones se multiplican, las canciones van en aumento, la cerveza argentina pasa de mano en mano y su efecto puede verse en cada uno de los rostros.
Hay sangría y los abrazos se multiplican. Hay fotos, videos, sueños y sobre todo la sensación compartida de estar viviendo algo especial.
Porque mientras Kansas City empieza a prepararse para recibir oficialmente a la selección argentina en su debut frente a Argelia, miles de hinchas ya comenzaron a jugar su propio partido.
Ese que no se disputa dentro de una cancha ni se mide con goles. Ese que se juega desde la pasión, la nostalgia y esa capacidad tan argentina de transformar cualquier rincón del mundo en una extensión de casa.
Así comenzó a calentarse la previa, así comenzó a latir Kansas City y así también arrancó la cuenta regresiva para volver a ver a la “Scaloneta” en un Mundial.