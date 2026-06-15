Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei llega en un buen momento futbolístico tras enlazar triunfos amistosos frente a Costa Rica, Gambia y Mali, aunque debió afrontar inconvenientes extradeportivos debido a que Estados Unidos no autorizó que establezca allí su centro de entrenamiento durante la Copa del Mundo. Nueva Zelanda, por su parte, arriba con algunas dudas luego de caer ante Inglaterra y sufrir una dura derrota por 4-0 frente a Haití.