Copa del Mundo

Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El seleccionado iraní buscará comenzar con una victoria pese a las complicaciones logísticas que afrontó antes del torneo, mientras que Nueva Zelanda intentará recuperarse de una preparación irregular para soñar con avanzar de ronda.

Irán y Nueva Zelanda se encuentran en el Mundial 2026.
Irán y Nueva Zelanda se encuentran en el Mundial 2026.
Hace 2 Hs

Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán hoy desde las 22 por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. En una zona que también integran Bélgica y Egipto, ambos equipos saben que sumar de a tres en el debut puede resultar determinante para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei llega en un buen momento futbolístico tras enlazar triunfos amistosos frente a Costa Rica, Gambia y Mali, aunque debió afrontar inconvenientes extradeportivos debido a que Estados Unidos no autorizó que establezca allí su centro de entrenamiento durante la Copa del Mundo. Nueva Zelanda, por su parte, arriba con algunas dudas luego de caer ante Inglaterra y sufrir una dura derrota por 4-0 frente a Haití.

Posibles formaciones de Irán vs Nueva Zelanda, por el Mundial 2026 

Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Ali Gholizadeh. DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses y Callum McCowatt. DT: Darren Bazeley.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 22.00

TV: TyC Sports

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México)

VAR: Yusuke Araki (Japón)

Estadio: Estadio de Los Ángeles

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