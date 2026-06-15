España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

España y Cabo Verde se enfrentarán este lunes desde las 13 en el Atlanta Stadium por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Mientras la "Roja" intentará ratificar su favoritismo con una victoria en el debut, el conjunto africano buscará hacer historia en su estreno absoluto en una Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente atraviesa un presente excepcional y acumula una racha de 30 partidos sin derrotas en los 90 minutos, aunque en su última presentación igualó 1-1 frente a Irak en un amistoso. Cabo Verde, por su parte, llega con el ánimo en alza tras vencer a Serbia e Islas Bermudas en sus compromisos preparatorios y sueña con dar el golpe en una zona que también integran Uruguay y Arabia Saudita.
Posibles formaciones de España y Cabo Verde, por el Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.
Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026
Hora: 13.00
TV: D Sports
Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
Estadio: Atlanta Stadium