España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El equipo dirigido por Luis de la Fuente atraviesa un presente excepcional y acumula una racha de 30 partidos sin derrotas en los 90 minutos, aunque en su última presentación igualó 1-1 frente a Irak en un amistoso. Cabo Verde, por su parte, llega con el ánimo en alza tras vencer a Serbia e Islas Bermudas en sus compromisos preparatorios y sueña con dar el golpe en una zona que también integran Uruguay y Arabia Saudita.