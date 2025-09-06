Descubre el paraíso en las Yungas Taficeñas

En el corazón de Tafí Viejo, el Hotel Atahualpa Yupanqui recibe a sus visitantes con una propuesta de confort, naturaleza y experiencias únicas. Ubicado en Paysandú 2400, este hotel se presenta como el lugar ideal para quienes buscan relajarse, disfrutar de la tranquilidad del entorno y explorar la riqueza cultural y gastronómica de Tucumán.
Habitaciones de ensueño
El hotel ofrece una amplia variedad de habitaciones pensadas para satisfacer todas las necesidades:
- Habitaciones estándar: comodidad esencial para un descanso reparador.
- Habitaciones premium: amenities adicionales para un confort superior.
- Suites: lujo y comodidad en su máxima expresión.
Además, los huéspedes pueden mantener su rutina de ejercicio en el gimnasio del hotel, disponible para todos los visitantes, y disfrutar de recepción 24 horas, siempre lista para brindar asistencia.
Gastronomía y vinos de altura
El restaurante del hotel ofrece una propuesta gastronómica que combina sabores regionales y elaboraciones gourmet, mientras que la Cava de vinos “Perdido en las Cerrazones” invita a explorar la riqueza vitivinícola de Tucumán. Entre muros que preservan frescura y silencio, los visitantes pueden descubrir vinos de altura elaborados en los Valles Calchaquíes, cada uno con su propia historia y personalidad.
Experiencia Vino y Museo
Una propuesta singular combina enoturismo, cultura e historia: el recorrido por el Museo Arqueológico Thaaui permite conocer las huellas de los pueblos originarios de la región, mientras que la degustación guiada de vinos ofrece una experiencia sensorial única. Entre piezas ancestrales y copas en alto, los visitantes viven un encuentro donde pasado y presente se fusionan.
Relajación y bienestar
El Nina Spa, abierto todos los días, ofrece tratamientos para relajarse y rejuvenecer, mientras que el servicio Day Use permite disfrutar de las instalaciones del hotel -gimnasio, spa, restaurante y más-sin necesidad de hospedarse.
Regala momentos inolvidables
Ofrecemos diferentes paquetes para obsequiar a tus seres queridos:
- Voucher de restaurante: disfruta de una comida gourmet en nuestro restaurante
- Paquetes de estadía: elige el que mejor se adapte a tus necesidades y haz que tu estadía sea inolvidable
Un lugar único
Nuestro hotel bicado en las Yungas Taficeñas, el Hotel Atahualpa Yupanqui combina la belleza del paisaje con la tranquilidad del lugar, ofreciendo un refugio donde la naturaleza y la hospitalidad se encuentran.
Ven y descubre por qué el Hotel Atahualpa Yupanqui es el preferido de tantos visitantes. Reserva ahora y vive una experiencia única en Tafí Viejo.