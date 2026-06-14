Confirmado: Alejandro Orfila es el nuevo DT de San Martín

Sin embargo, el trabajo fuerte comenzará también fuera de la cancha, ya que la mirada está puesta en el armado del equipo para la segunda etapa del torneo: "Apenas finalice el entrenamiento habrá una reunión entre el cuerpo técnico y algunos integrantes de la comisión directiva para comenzar a analizar la conformación del plantel pensando en la segunda rueda. Hay cuestiones que deben empezar a resolverse cuanto antes". En este sentido, desde la CD advirtieron que se inicia un periodo estricto de diagnóstico: "Ahora comienza una etapa de evaluación. Seguramente después de los primeros entrenamientos empezaremos a hablar de posibles altas y bajas porque se viene la segunda rueda y hay que tomar decisiones importantes".