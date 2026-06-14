Confirmado: Alejandro Orfila es el nuevo DT de San Martín

Resumen para apurados
- Alejandro Orfila fue confirmado como nuevo DT de San Martín de Tucumán en reemplazo de Andrés Yllana para revertir la crisis deportiva del club.
- El entrenador uruguayo de 50 años llega tras dirigir al Cusco FC de Perú. Estará acompañado por un cuerpo técnico que incluye a Jonathan Botinelli y Diego Arias.
- El principal desafío de Orfila será recuperar la identidad futbolística del equipo y alejarlo de la zona de descenso en lo que resta de la temporada.
La dirigencia de San Martín de Tucumán no perdió el tiempo tras la salida de Andrés Yllana. En una rápida maniobra, el club concretó la contratación de Alejandro Orfila como nuevo director técnico del plantel profesional. El estratega uruguayo, que viene de dirigir a Cusco FC en el fútbol peruano, asumirá de inmediato un exigente reto de cara a lo que resta de la temporada.
Una agenda apretada y decisiones urgentes
El desembarco del nuevo entrenador no dará margen para la espera. Según informó un integrante de la comisión directiva a LA GACETA, las actividades del DT comenzarán apenas pise suelo tucumano: "Orfila llegará a Tucumán cerca del mediodía y desde el aeropuerto se dirigirá directamente al Complejo Natalio Mirkin. La idea es que tenga un primer contacto inmediato con el plantel y que ya pueda encabezar la práctica prevista para la tarde".
Dicho entrenamiento está pautado para las 15, a puertas cerradas, y contará con un fuerte respaldo institucional. "Entendemos que habrá una importante presencia dirigencial acompañando el inicio de este nuevo ciclo. Es un momento importante para el club y queremos estar cerca", confiaron desde la cúpula del club.
Sin embargo, el trabajo fuerte comenzará también fuera de la cancha, ya que la mirada está puesta en el armado del equipo para la segunda etapa del torneo: "Apenas finalice el entrenamiento habrá una reunión entre el cuerpo técnico y algunos integrantes de la comisión directiva para comenzar a analizar la conformación del plantel pensando en la segunda rueda. Hay cuestiones que deben empezar a resolverse cuanto antes". En este sentido, desde la CD advirtieron que se inicia un periodo estricto de diagnóstico: "Ahora comienza una etapa de evaluación. Seguramente después de los primeros entrenamientos empezaremos a hablar de posibles altas y bajas porque se viene la segunda rueda y hay que tomar decisiones importantes".
El perfil del DT y un cuerpo técnico de experiencia
La elección de Orfila fue el resultado de un análisis profundo. Desde la dirigencia explicaron los motivos que inclinaron la balanza a su favor: "La decisión fue consensuada por toda la comisión directiva. Se evaluaron distintos nombres y finalmente se entendió que Orfila reunía las condiciones que estábamos buscando para esta etapa". Asimismo, destacaron sus virtudes para afrontar el torneo de la Primera Nacional: "Creemos que es un entrenador que conoce perfectamente la divisional y que tiene antecedentes dirigiendo equipos protagonistas. Nos gusta que sus equipos intenten imponer condiciones tanto de local como de visitante".
Nacido el 18 de mayo de 1976 en Montevideo, Uruguay, Orfila cuenta con un profundo conocimiento del fútbol de ascenso y de la máxima categoría tras una extensa carrera como futbolista profesional. En su etapa con los pantalones cortos, vistió las camisetas de numerosos clubes en Argentina, destacándose sus pasos por Temperley, Almirante Brown, Tristán Suárez, Deportivo Morón y Barracas Central, entre otros.
Su recorrido desde la línea de cal como entrenador también es sumamente amplio: estuvo al frente de Comunicaciones, Ferro Carril Oeste, Belgrano de Córdoba, Deportivo Morón, Almirante Brown, Temperley, Barracas Central, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Defensor Sporting en su Uruguay natal. Además, comandó a Atlanta, en el ascenso a la Primera Nacional en 2019. Su último paso profesional se dio al frente de Cusco FC de Perú, donde sumó un valioso rodaje internacional al dirigir partidos correspondientes a la Copa Libertadores.
Para este ciclo, Orfila estará acompañado por Jonathan Botinelli y Guillermo Almada en el rol de ayudantes de campo, mientras que las tareas de preparación física quedarán bajo la responsabilidad de Diego Arias. La incorporación de Botinelli es vista con gran optimismo: "También valoramos mucho la conformación de su cuerpo técnico. Tienen una trayectoria enorme y pueden aportar experiencia en un aspecto que hoy necesita mejorar San Martín, como es la solidez defensiva".
Por otra parte, desde la directiva no quisieron dejar pasar la oportunidad de reconocer la labor interina previa: "Queremos agradecerle a Hernán De Camilo porque asumió la conducción del equipo en un momento muy complejo, con mucha responsabilidad y compromiso. Dio una mano enorme cuando el club más lo necesitaba". De Camilo continuará ligado a la estructura: "Hernán seguirá formando parte del plantel profesional en las funciones que venía desempeñando. Es una persona muy valiosa para la estructura futbolística de San Martín y seguirá trabajando junto al nuevo cuerpo técnico".