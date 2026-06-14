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¿Puntas marrones en el aloe vera? El error común que cometes al regarlo y cómo salvarlo

Especialistas en jardinería afirman que esta alteración en la tonalidad de las hojas deriva, por lo general, de ciertos errores muy frecuentes durante el cuidado de la planta.

¿Puntas marrones en el aloe vera? El error común que cometes al regarlo y cómo salvarlo
Aloe vera
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El aloe vera desarrolla puntas marrones en los hogares debido al exceso de riego, un error común de cuidado que ahoga sus raíces, según explican expertos en jardinería.
  • Como suculenta, esta planta almacena agua y tolera la sequía. El riego excesivo pudre las raíces por asfixia, impidiendo el transporte de nutrientes hacia las hojas.
  • Identificar este síntoma evita el error de aumentar el riego, permitiendo salvar la planta al corregir el drenaje y ajustar la frecuencia hídrica para su supervivencia.
Resumen generado con IA

El aloe vera se destaca como una de las plantas más elegidas para el hogar gracias a su resistencia, su valor decorativo y sus mínimos requerimientos de cuidado, adaptándose con facilidad tanto a interiores luminosos como a balcones protegidos. Sin embargo, un fenómeno recurrente suele despertar la preocupación de los aficionados a la jardinería: el amarronamiento repentino en las puntas de sus hojas sin una causa evidente.

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Frente a esta situación, la reacción más habitual consiste en incrementar el riego bajo la creencia de que la planta sufre por falta de agua. No obstante, en la gran mayoría de las ocasiones, este cambio de coloración responde de manera exacta al escenario opuesto, manifestando un exceso de humedad que compromete la salud de las raíces.

Por qué las puntas del aloe vera se vuelven marrones

El aloe vera se clasifica como una planta suculenta, una condición biológica que la capacita para almacenar agua en sus hojas y resistir periodos prolongados de sequía. Debido a esta naturaleza, el exceso de riego se posiciona como uno de los errores más frecuentes en su mantenimiento cotidiano.

Cuando la planta recibe una cantidad de agua superior a la necesaria, el sistema radicular comienza a sufrir estrés hídrico o a pudrirse por asfixia. Ante este panorama, el organismo vegetal manifiesta sus primeros signos visibles de deterioro justamente en los extremos de las hojas, los cuales adoptan tonalidades oscuras debido a la incapacidad de las raíces para transportar los nutrientes de manera adecuada.

  • Exposición repentina a sol directo muy intenso.
  • Acumulación de sales o minerales del agua corriente.
  • Falta de drenaje en la maceta.
  • Cambios bruscos de temperatura.
  • Uso excesivo de fertilizantes.
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