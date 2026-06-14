¿Puntas marrones en el aloe vera? El error común que cometes al regarlo y cómo salvarlo

El aloe vera se destaca como una de las plantas más elegidas para el hogar gracias a su resistencia, su valor decorativo y sus mínimos requerimientos de cuidado, adaptándose con facilidad tanto a interiores luminosos como a balcones protegidos. Sin embargo, un fenómeno recurrente suele despertar la preocupación de los aficionados a la jardinería: el amarronamiento repentino en las puntas de sus hojas sin una causa evidente.