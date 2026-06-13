Buscan reducir con plantas la resistencia antibiótica en el ganado

La resistencia a los antibióticos es uno de los grandes desafíos sanitarios a nivel mundial. Ante tal escenario, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) trabaja en alternativas basadas en extractos de plantas nativas del NOA con potencial antimicrobiano. La investigación -sintetizada por la periodista Daniela Orlandi para el sitio de Medios UNT- fue presentada en el programa “Meta Ciencia” de Radio Universidad por Emmanuel Ale, doctor en Bioquímica y investigador y docente de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la UNT. En el ciclo, Ale explicó que el objetivo es desarrollar herramientas preventivas que permitan reducir el uso masivo de antimicrobianos en la producción animal.