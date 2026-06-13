Los seis olvidos que pueden ser una señal de alerta sobre problemas de memoria

Resumen para apurados
- Expertos de Stanford advirtieron este mes que seis tipos de olvidos cotidianos pueden alertar sobre patologías cognitivas graves y no sobre una simple distracción por la edad.
- Aunque el estrés influye, el declive cognitivo avanza tras los 60 años. Perderse en lugares conocidos o no aprender datos nuevos diferencian el olvido común de una patología.
- Identificar estas alertas permitirá a las familias buscar diagnósticos médicos tempranos, clave para tratar a tiempo trastornos cognitivos y mejorar la calidad de vida futura.
No recordar dónde quedaron las llaves, el nombre de una persona o una tarea pendiente suele formar parte de la vida cotidiana. Sin embargo, existen ciertos tipos de olvidos que podrían indicar algo más que una simple distracción y merecen atención médica.
La memoria es una de las funciones más importantes del cerebro, el órgano encargado de procesar información, almacenar recuerdos y coordinar una enorme cantidad de actividades esenciales para la vida diaria. Por eso, los especialistas han estudiado durante años cuáles son los cambios normales asociados al envejecimiento y cuáles podrían estar vinculados a trastornos cognitivos.
Cuáles son los olvidos que pueden indicar un problema de memoria
Los expertos señalan que algunas dificultades para recordar información pueden convertirse en señales de alerta cuando comienzan a afectar la rutina o representan un cambio significativo respecto del funcionamiento habitual de una persona.
Entre los principales indicios se encuentran:
- Dificultad para aprender información nueva
- Problemas para realizar tareas habituales
- Olvidar conversaciones recientes
- Desorientarse en lugares conocidos
- Repetir historias o preguntas con frecuencia
- Que familiares o amigos noten cambios
Por qué la memoria cambia con el paso de los años
Los especialistas coinciden en que el envejecimiento tiene un impacto natural sobre las funciones cognitivas. Aunque factores como el estrés y la ansiedad también pueden influir en la capacidad para recordar información, la edad continúa siendo uno de los elementos más determinantes.
Investigaciones difundidas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indican que el deterioro cognitivo puede comenzar de manera gradual después de los 30 años, aunque suele hacerse más evidente a partir de los 60.
En la misma línea, la neuróloga Sharon Sha, de la Universidad de Stanford, explicó que existe una disminución progresiva de la capacidad de retención de la memoria con el avance de la edad. Según la especialista, una persona de 60 años suele presentar un rendimiento diferente al de un adulto joven en determinadas tareas relacionadas con la memoria.
Cuándo consultar a un profesional
Los expertos recomiendan prestar atención cuando los olvidos se vuelven frecuentes, interfieren con las actividades diarias o generan preocupación en el entorno cercano.
Si bien algunos cambios en la memoria pueden formar parte del proceso natural de envejecimiento, una evaluación médica temprana puede ayudar a identificar las causas y descartar posibles trastornos cognitivos que requieran seguimiento o tratamiento.