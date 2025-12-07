El escudo de Chernobyl perdió su función de seguridad tras un ataque con drones, según la ONU

La obra tuvo un costo de 2200 millones de euros y fue financiada por la Unión Europea, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y 45 países, con el objetivo de garantizar la seguridad del sitio por al menos 100 años. El ataque con drones, sin embargo, puso en duda esa previsión y reavivó temores sobre la vulnerabilidad de infraestructuras nucleares críticas.