Después de impactar al mundo en Qatar 2022, Japón busca confirmar que ya pertenece a la elite del fútbol
Con Kubo como figura y Moriyasu al mando, los asiáticos llegan convencidos de que pueden competir contra cualquier potencia.
Resumen para apurados
- La selección de Japón se clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Baréin en marzo de 2025 para consolidarse en la elite y buscar superar los octavos de final.
- Tras vencer a Alemania y España en Qatar 2022, el DT Hajime Moriyasu consolidó un plantel con base en Europa, liderado por Takefusa Kubo, con un juego veloz e intenso.
- El equipo debutará ante Países Bajos en el Grupo F con el objetivo de llegar por primera vez a cuartos de final y ratificar su estatus de potencia futbolística mundial.
Japón se transformó en una de las selecciones más respetadas del fútbol internacional. Lo que alguna vez fue una potencia emergente de Asia hoy es un equipo capaz de competir de igual a igual con las principales selecciones del mundo. Tras sorprender en Qatar 2022 con triunfos sobre Alemania y España, los Samuráis Azules desembarcan en el Mundial 2026 convencidos de que pueden romper una barrera histórica y meterse entre los ocho mejores del torneo.
Selló su clasificación el 20 de marzo de 2025 tras derrotar 2 a 0 a Baréin en las Eliminatorias Asiáticas. De esa manera se convirtió en el primer seleccionado no anfitrión en asegurar su boleto para la Copa del Mundo. Su campaña fue prácticamente perfecta: terminó como líder del Grupo C con 30 goles a favor y apenas tres en contra, ratificando su condición de potencia continental.
El objetivo de superar los octavos de final
Desde su debut mundialista en Francia 1998, Japón participó en todas las Copas del Mundo. Sus mejores actuaciones llegaron en 2002, 2010, 2018 y 2022, cuando alcanzó los octavos de final. En Qatar protagonizó una de las grandes historias del torneo al vencer a Alemania y España en la fase de grupos, aunque luego cayó ante Croacia en la definición por penales. Ahora intentará alcanzar por primera vez los cuartos de final.
Moriyasu, el arquitecto del proyecto
Hajime Moriyasu asumió como entrenador en 2018 y es el seleccionador con más tiempo en el cargo entre todos los equipos clasificados al Mundial 2026. Bajo su conducción, Japón desarrolló una identidad reconocible, basada en la intensidad, la disciplina táctica y la versatilidad para adaptarse a distintos rivales. La continuidad del proceso es uno de los principales activos del equipo.
Un equipo europeo con bandera japonesa
La mayoría de los futbolistas convocados actúa en las principales ligas del continente europeo. Japón suele utilizar un sistema 3-4-2-1, con presión alta, recuperación rápida y transiciones veloces hacia el ataque. La intensidad física y la coordinación colectiva son dos de sus principales fortalezas.
Kubo, el talento que ilusiona a todo un país
Takefusa Kubo es la gran figura de los Samuráis Azules. El futbolista de la Real Sociedad es considerado por muchos como el jugador japonés más talentoso de su generación. Su desequilibrio, visión de juego y capacidad para asistir o definir lo convierten en la principal amenaza ofensiva del equipo. Durante las Eliminatorias fue determinante con goles y asistencias.
Una generación que ya se ganó el respeto del mundo
En los últimos meses, Japón consiguió resultados resonantes frente a seleccionados europeos de primer nivel. El crecimiento sostenido de su fútbol, la presencia masiva de jugadores en las grandes ligas y la continuidad de un proyecto serio hicieron que los Samuráis Azules dejaran de ser una sorpresa para convertirse en una amenaza real para cualquier potencia.
Fixture completo
Japón debutará en el Mundial 2026 el domingo 14 frente a Países Bajos desde las 17 en Dallas. Luego se medirá con Túnez el sábado 20 a las 1 de la madrugada en Monterrey. Cerrará su participación en el Grupo F el jueves 25 frente a Suecia desde las 20, nuevamente en Dallas.
La lista completa de convocados
Arqueros: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako y Zion Suzuki.
Defensores: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu y Tsuyoshi Watanabe.
Mediocampistas: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano y Ao Tanaka.
Delanteros: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki y Ayase Ueda.