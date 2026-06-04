Después de impactar al mundo en Qatar 2022, Japón busca confirmar que ya pertenece a la elite del fútbol

Japón se transformó en una de las selecciones más respetadas del fútbol internacional. Lo que alguna vez fue una potencia emergente de Asia hoy es un equipo capaz de competir de igual a igual con las principales selecciones del mundo. Tras sorprender en Qatar 2022 con triunfos sobre Alemania y España, los Samuráis Azules desembarcan en el Mundial 2026 convencidos de que pueden romper una barrera histórica y meterse entre los ocho mejores del torneo.