OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: la infancia que extrañamos
Hace 1 Hs

Con frecuencia escuchamos a los adultos recordar con nostalgia su niñez. Evocan los juegos al aire libre, las reuniones familiares, las amistades sinceras y una etapa de la vida en  la que el tiempo parecía transcurrir lentamente. Sin embargo , resulta paradójico que muchos de esos mismos adultos impulsen hoy una infancia cada vez más parecida al mundo de los mayores. Los fabricantes de ropa para niños, por ejemplo, copian la moda adulta.  Y los niños, con el permiso paterno, la adoptan con mucha alegría. Lejos quedaron los picnics, los cuentos leídos en familia, una linda película...¡y a la cama! Ahora se disfruta de las “pijamadas”  hasta altas horas de la madrugada, con adultos que quizás se duermen primero o no están y los “piyameros” que usan tan bien las redes sociales no parecen cansarse nunca. Y creo que cualquier entendido en la materia diría que necesitan dormir. Y que desvelarse de esa manera no es un juego. Sólo uno o dos ejemplos para mostrar que en ocasiones y casi sin advertirlo, aceleramos procesos que deberían desarrollarse de manera natural... y a su tiempo. La infancia no es una sala de espera para la vida adulta. Es una etapa muy valiosa en sí misma, con necesidades, tiempos y experiencias propias Los niños necesitan jugar, descansar, aburrirse de vez en cuando, vivir momentos tristes, descubrir el mundo a su ritmo y construir recuerdos que algún día también recordarán con cariño y con nostalgia. No les quitemos una parte irreemplazable de su presente. Luego no hay un “vuelta atrás”. Las fotos “de grande” con maquillaje, “truchitas” sensuales, los bailes que copian y que no parecen bailes sino “perreo” (aunque sea horrible la expresión). Ayudemos a los niños a ser niños, a disfrutar su infancia, a sentirse cuidados y queridos. Eso los preparará bien para la etapa siguiente, que ni siquiera es aún la adultez,   Y ahí apuntalemos aún más su forma de vida… no quememos etapas... para que sean adultos realizados y se pongan nostálgicos cuando recuerden su niñez.

María Estela López                        

lopezmariaestela0205@gmail.com

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