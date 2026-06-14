OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores II: Adorni
Hace 1 Hs

Los ciudadanos que votaron al actual oficialismo, sobre todo los que se agregaron en la segunda vuelta electoral, sienten indignación por los escándalos que rodean a la figura del jefe de gabinete, cuyo incremento patrimonial está bajo investigación y además negó sus viajes de vacaciones. Al menos tenemos la satisfacción que ningún energúmeno nos hable de “lawfare” o “persecución judicial” como acostumbraba el colectivo peronista. Sin embargo, la mención del presidente Milei y de algunos “chupamedias” de que solo se trata de una “carnicería mediática” ofende la inteligencia y el sentido común de sus votantes. El mandato de las urnas a la actual administración era precisamente terminar con la inflación y la corrupción, esta última es importante por más que se trate de los miles de dólares sospechados de Adorni o los millones confirmados del colectivo peronista. No se equivoque el presidente Milei, para los ciudadanos que oportunamente lo apoyamos, el “choreo” no es un tema menor, al contrario del colectivo peronista, no se nos ocurre que tengamos que votar a alguien con tobillera electrónica. Finalmente quisiera rescatar el trabajo de la prensa independiente; hay que reconocerles la coherencia que tienen al denunciar con el mismo énfasis las sospechas de corrupción de los gobiernos anteriores y del actual.

Luis Ovidio Pérez Cleip                        

luisperezcleip@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora
1

Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora

Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías
2

Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías

La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años
3

La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares
4

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos
5

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

2

Al mal tiempo: quizás Roque Santeiro pueda asistirnos

3

Una mirada al universo: ¿contaminan los viajes espaciales?

Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19
4

Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino
5

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Más Noticias
Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

El mito del PH de la piel: lo que realmente define el olor de un perfume, según un experto

El mito del PH de la piel: lo que realmente define el olor de un perfume, según un experto

El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Inteligencia artificial, programación y datos: becas gratuitas para capacitarse y mejorar el CV

Inteligencia artificial, programación y datos: becas gratuitas para capacitarse y mejorar el CV

Por qué los teletrabajadores tienen menos chances de ascender que los empleados presenciales

Por qué los teletrabajadores tienen menos chances de ascender que los empleados presenciales

Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

Comentarios