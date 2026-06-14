Cartas de lectores: pobreza

La verdad no sabía cómo titular esta carta; unas líneas donde quiero expresar dolor, impotencia y bronca. Nuevamente una triste noticia echa por tierra el relato de nuestros gobernantes y es la noticia del crimen de una señora en situación de vulnerabilidad; “41 años, madre de cuatro pequeños y en situación de calle desde los 15”. La pregunta es: ¿cuántos gobiernos pasaron? ¿De qué signo político? ¿Qué hicieron para reinsertar a la sociedad a esta joven madre? ¿Alcanza con un censo? ¿Con un bolsón? ¿Con un plan? ¿Qué programas tienen para estas personas? A decir por los resultados, ninguno; basta recorrer los distintos semáforos de nuestra ciudad y vemos la otra realidad, la realidad que nuestra clase política no ve; pero ojo, cuan uno alza la voz la respuesta de sus ejércitos de seguidores es: “sos resentido”; “es la prensa amarilla” y así un sinnúmero de insultos. Pero como decía un ex presidente, “la única verdad es la realidad”.