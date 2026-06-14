OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: pobreza
Hace 1 Hs

La verdad no sabía cómo titular esta carta; unas líneas donde quiero expresar dolor, impotencia y bronca. Nuevamente una triste noticia echa por tierra el relato de nuestros gobernantes y es la noticia del crimen de una señora en situación de vulnerabilidad; “41 años, madre de cuatro pequeños y en situación de calle desde los 15”. La pregunta es: ¿cuántos gobiernos pasaron? ¿De qué signo político? ¿Qué hicieron para reinsertar a la sociedad a esta joven madre? ¿Alcanza con un censo? ¿Con un bolsón? ¿Con un plan? ¿Qué programas tienen para estas personas? A decir por los resultados, ninguno; basta recorrer los distintos semáforos de nuestra ciudad y vemos la otra realidad, la realidad que nuestra clase política no ve; pero ojo, cuan uno alza la voz la respuesta de sus ejércitos de seguidores es: “sos resentido”; “es la prensa amarilla” y así un sinnúmero de insultos. Pero como decía un ex presidente, “la única verdad es la realidad”.

Marcelo Maza                                                                

Constitución 1.600 - Tafí Viejo

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora
1

Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora

Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías
2

Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías

La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años
3

La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares
4

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos
5

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

2

Al mal tiempo: quizás Roque Santeiro pueda asistirnos

3

Una mirada al universo: ¿contaminan los viajes espaciales?

Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19
4

Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino
5

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Más Noticias
Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

El mito del PH de la piel: lo que realmente define el olor de un perfume, según un experto

El mito del PH de la piel: lo que realmente define el olor de un perfume, según un experto

El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Inteligencia artificial, programación y datos: becas gratuitas para capacitarse y mejorar el CV

Inteligencia artificial, programación y datos: becas gratuitas para capacitarse y mejorar el CV

Por qué los teletrabajadores tienen menos chances de ascender que los empleados presenciales

Por qué los teletrabajadores tienen menos chances de ascender que los empleados presenciales

Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

Comentarios