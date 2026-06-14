Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas
A pesar del gran reconocimiento internacional que tienen sus platos típicos en diversas categorías de la gastronomía global, una nueva edición de la Copa Mundial de Comida de Taste Atlas dejó al país fuera de los 10 primeros puestos de la clasificación.
Resumen para apurados
- La guía gastronómica Taste Atlas dejó a Argentina fuera del top 10 en su reciente Copa Mundial de Comida, ubicándola en el puesto 13 debido a su promedio de calificación de 4.27.
- El certamen imitó el formato del Mundial. Pese a destacar con platos como la parrillada o el sándwich de lomo, el país obtuvo un promedio menor que líderes como España y Portugal.
- La publicación desató debates en redes sociales sobre la autoría de platos como el asado, evidenciando el peso de Taste Atlas en la percepción de la identidad culinaria global.
La reconocida guía gastronómica internacional Taste Atlas volvió a publicar un nuevo ranking mundial de comida. Emulando la estructura del Mundial de Fútbol de la FIFA, la plataforma culinaria elaboró su propia Copa Mundial de Comida (World Food Cup). Argentina no logró ingresar en el top 10 de los países con mejor gastronomía.
Taste Atlas hizo una selección de 12 grupos con cuatro países representantes en cada uno. Todos los continentes quedaron incluidos. Potencias con países subdesarrollados compitieron de igual a igual con puntajes tomados de las devoluciones y reseñas de los socios de Taste Atlas. Además, se incluyó una selección de cuatro platos especiales por cada participante.
Argentina quedó fuera del top 10 del Mundial de Comida
Pese a haber conquistado categorías como las de mejores sándwiches, mejores preparaciones de carnes y mejores galletitas –con el alfajor–, esto no fue suficiente. Argentina no llegó a clasificar con su puntuación entre los primeros 10 países con mejores comidas del mundo. En efecto, quedó en el puesto 13 de una selección de 48 países.
Argentina se llevó una puntuación promedio de 4.27 sobre 5, 0.26 puntos menos que los que lograron los primeros puestos. Los mejores de la World Food Cup fueron España y Portugal, con una calificación de 4.53. Ubicada en el Grupo J, tal como en el Mundial de Fútbol, se destacaron los cuatro platos estrella: la parrillada, las empanadas tucumanas, el cordero al palo y el sándwich de lomo.
La publicación de Taste Atlas en redes generó un debate. Los argentinos reclamaron que, entre los platos uruguayos, se hubieran incluido el asado y el choripán, platos que consideraron más propios de nuestro país.
- 10 y 9: Croacia y Corea del Sur: 4.35
- 8. Brasil: 4.36
- 7. Estados Unidos: 4.42
- 6. México: 4.46
- 5. Francia: 4.48
- 4 y 3. Japón y Turquía: 4.49
- 2 y 1. Portugal y España: 4.53
Qué es Taste Atlas
Taste Atlas busca elaborar una guía de platos locales alrededor de todo el mundo. Su sitio, tasteatlas.com, funciona como un mapa interactivo que permite conocer qué ofrece cada rincón del mundo. La plataforma cuenta con miles de usuarios y críticos gastronómicos que ayudan a crear los rankings, sirviendo de indicadores para quienes quieren conocer un sitio.
Bajo la consigna “viajá global, comé local”, Taste Atlas ofrece no solo rankings con los favoritos de sus críticos, sino también recetas de platos tradicionales que solo se elaboran en algunas partes del mundo.