Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

Argentina se llevó una puntuación promedio de 4.27 sobre 5, 0.26 puntos menos que los que lograron los primeros puestos. Los mejores de la World Food Cup fueron España y Portugal, con una calificación de 4.53. Ubicada en el Grupo J, tal como en el Mundial de Fútbol, se destacaron los cuatro platos estrella: la parrillada, las empanadas tucumanas, el cordero al palo y el sándwich de lomo.