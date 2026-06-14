SociedadEn las redes

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

A pesar del gran reconocimiento internacional que tienen sus platos típicos en diversas categorías de la gastronomía global, una nueva edición de la Copa Mundial de Comida de Taste Atlas dejó al país fuera de los 10 primeros puestos de la clasificación.

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas
Imagen generada con inteligencia artificial
Por Milagro Corbalán Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • La guía gastronómica Taste Atlas dejó a Argentina fuera del top 10 en su reciente Copa Mundial de Comida, ubicándola en el puesto 13 debido a su promedio de calificación de 4.27.
  • El certamen imitó el formato del Mundial. Pese a destacar con platos como la parrillada o el sándwich de lomo, el país obtuvo un promedio menor que líderes como España y Portugal.
  • La publicación desató debates en redes sociales sobre la autoría de platos como el asado, evidenciando el peso de Taste Atlas en la percepción de la identidad culinaria global.
Resumen generado con IA

La reconocida guía gastronómica internacional Taste Atlas volvió a publicar un nuevo ranking mundial de comida. Emulando la estructura del Mundial de Fútbol de la FIFA, la plataforma culinaria elaboró su propia Copa Mundial de Comida (World Food Cup). Argentina no logró ingresar en el top 10 de los países con mejor gastronomía.

En el Día de la Empanada: Taste Atlas publicó la receta definitiva para preparar la ganadora del ranking

En el Día de la Empanada: Taste Atlas publicó la receta definitiva para preparar la ganadora del ranking

Taste Atlas hizo una selección de 12 grupos con cuatro países representantes en cada uno. Todos los continentes quedaron incluidos. Potencias con países subdesarrollados compitieron de igual a igual con puntajes tomados de las devoluciones y reseñas de los socios de Taste Atlas. Además, se incluyó una selección de cuatro platos especiales por cada participante.

Argentina quedó fuera del top 10 del Mundial de Comida

Pese a haber conquistado categorías como las de mejores sándwiches, mejores preparaciones de carnes y mejores galletitas –con el alfajor–, esto no fue suficiente. Argentina no llegó a clasificar con su puntuación entre los primeros 10 países con mejores comidas del mundo. En efecto, quedó en el puesto 13 de una selección de 48 países.

Argentina se llevó una puntuación promedio de 4.27 sobre 5, 0.26 puntos menos que los que lograron los primeros puestos. Los mejores de la World Food Cup fueron España y Portugal, con una calificación de 4.53. Ubicada en el Grupo J, tal como en el Mundial de Fútbol, se destacaron los cuatro platos estrella: la parrillada, las empanadas tucumanas, el cordero al palo y el sándwich de lomo.

La publicación de Taste Atlas en redes generó un debate. Los argentinos reclamaron que, entre los platos uruguayos, se hubieran incluido el asado y el choripán, platos que consideraron más propios de nuestro país.

  • 10 y 9: Croacia y Corea del Sur: 4.35
  • 8. Brasil: 4.36
  • 7. Estados Unidos: 4.42
  • 6. México: 4.46
  • 5. Francia: 4.48
  • 4 y 3. Japón y Turquía: 4.49
  • 2 y 1. Portugal y España: 4.53

Qué es Taste Atlas

Taste Atlas busca elaborar una guía de platos locales alrededor de todo el mundo. Su sitio, tasteatlas.com, funciona como un mapa interactivo que permite conocer qué ofrece cada rincón del mundo. La plataforma cuenta con miles de usuarios y críticos gastronómicos que ayudan a crear los rankings, sirviendo de indicadores para quienes quieren conocer un sitio.

Bajo la consigna “viajá global, comé local”, Taste Atlas ofrece no solo rankings con los favoritos de sus críticos, sino también recetas de platos tradicionales que solo se elaboran en algunas partes del mundo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán
1

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?
2

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

La dieta que no adelgaza
3

La dieta que no adelgaza

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales
4

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
5

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Ranking notas premium
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
2

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
4

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

La dieta que no adelgaza
5

La dieta que no adelgaza

Más Noticias
¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Comentarios