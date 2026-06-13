Masa de empanadas sin harinas: la receta saludable que se elabora en pocos minutos

Resumen para apurados
- Creadores de cocina presentaron hoy en Argentina una receta de masa de empanadas sin harina de trigo, buscando reducir carbohidratos refinados en este clásico plato nacional.
- La preparación utiliza harina de almendras, huevo y queso para evitar el gluten. Surge ante la necesidad de reemplazar harinas refinadas que aportan azúcares de rápida absorción.
- Esta propuesta impulsa la adaptación de platos tradicionales argentinos hacia versiones saludables y aptas para celíacos, marcando una tendencia creciente en la gastronomía.
Un emblema de la provincia, campeonas de rankings mundiales y una salvación cuando se tienen pocas ganas de cocinar, las empanadas son el componente esencial de la dieta de tucumanos y argentinos en general. Pueden conseguirse en cualquier supermercado, puesto de comida, restaurante y hasta kioscos y pocas veces fallan en dar un gusto al paladar. El problema es que cuando se busca reducir el consumo de carbohidratos refinados, no son precisamente la opción idónea, al menos que se les dé una vuelta de tuerca.
La masa de empanadas sin harinas es una opción conveniente cuando se busca reducir el consumo de productos refinados presentes en el “envoltorio de esta preparación”. Los carbohidratos refinados se desaconsejan por ser pobres en nutrientes esenciales en el proceso de molienda que elimina el salvado y el germen de cereal, convirtiéndolo en azúcares de rápida absorción, lo que en nuestro cuerpo actúa casi como el azúcar puro.
Desde la cuenta @ketosimple30+ que se dedica a elaborar recetas basadas en un consumo alto de grasas saludables, proteínas y bajo en carbohidratos, compartieron una receta a base de harina de almendras, un polvo que se realiza a base de la molienda del fruto seco y que es libre de gluten, rica en proteínas vegetales, grasas saludables, fibra y vitamina E.
Receta de empanadas completa sin harinas
Ingredientes para la masa (rinde entre 10 y 12 unidades):
- 1 ½ taza de harina de almendras
- 2 cucharadas de queso rallado (reggianito o parmesano)
- 1 cucharada de queso crema
- 1 huevo
- ½ cucharadita de sal
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 300 g de carne picada (o cortada a cuchillo, al mejor estilo tucumano)
- ½ cebolla picada
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal, pimienta y pimentón a gusto
- Opcional: Huevo duro picado
1. En un bol, mezclar todos los ingredientes de la masa hasta lograr una consistencia suave y homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos para que se asiente.
2. Dividir la masa en bollitos. Para estirarlos sin que se peguen ni se desarmen (ya que no tienen gluten), colocá cada bollito entre dos papeles de cocina o papel manteca y pasales el palo de amasar hasta lograr el grosor deseo.
3. En una sartén con la cucharada de aceite de oliva, saltear la cebolla hasta que esté transparente. Agregar la carne y los condimentos. Cocinar cuidando que quede jugosa.
4. Dejar enfriar el relleno por completo antes de armar las empanadas (este truco evita que la masa se rompa por el calor).
Armado y cocción
1. Colocar una cucharada de relleno en el centro de cada tapa de almendras.
2. Cerrar con cuidado y realizar el repulgue.
Opción Horno: Cocinar a 180°C durante 15 a 20 minutos hasta que estén bien doradas.
Opción Sartén: Si tenés poco tiempo, podés cocinarlas en una sartén tapada a fuego medio-bajo hasta que la masa esté firme y crocante.