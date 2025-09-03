Secciones
Tras el ataque a una embarcanción del Tren de Aragua, EEUU habrá nuevas operaciones militares contra los cárteles

El secretario de Defensa confirmó que continuarán con actividades en el mar y aire.

Donald Trump. Donald Trump. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Estados Unidos advirtió que lanzará nuevas operaciones militares contra los cárteles que operan en el mar Caribe, tras el ataque registrado el martes, en el que fuerzas militares hundieron un barco supuestamente cargado con drogas. Según las autoridades, esta acción marca el inicio de una campaña más amplia en la región.

“El presidente (Donald) Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho y a enviar esa señal clara al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela: no vamos a permitir este tipo de actividad”, afirmó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El jefe del Pentágono confirmó que las 11 personas fallecidas en el operativo eran “narcoterroristas” y calificó la acción como “una clara demostración de poderío militar” por parte de Estados Unidos. “Tenemos activos increíbles y se están concentrando en la región”, declaró en una entrevista con Fox News.

“¿Van a seguir traficando con drogas? Es un nuevo día, es un día diferente, y esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, con lo que enviamos una señal muy clara de que Estados Unidos no va a tolerar este tipo de actividad en nuestro hemisferio”, agregó.

En esa línea, Hegseth aseguró que el Pentágono cuenta con recursos “en el aire, en el mar, en buques” y subrayó que se trata de una misión clave para la seguridad nacional. “No nos detendremos con este bombardeo. Cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino”, advirtió.

Mensaje al Gobierno de Venezuela

El secretario de Defensa también desmintió que el video difundido por la Casa Blanca sobre el operativo haya sido creado con inteligencia artificial, como denunció un funcionario venezolano. “Lo vi en vivo. Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco, qué estaban haciendo y a quién representaban: Tren de Aragua”, aseguró.

Asimismo, lanzó un mensaje directo al gobierno de Nicolás Maduro. “El presidente Donald Trump ha demostrado que la aplicación precisa del poder estadounidense puede tener impactos enormes y modificar dinámicas a nivel mundial y regional. Así que Nicolás Maduro tiene algunas decisiones que tomar, y eso es todo lo que diré al respecto”, señaló.

