Día del Escritor y la Escritora: cuál es su origen y por qué se celebra el 13 de junio

Más allá del recuerdo individual, la jornada busca poner en valor el trabajo de quienes dedican su vida a la escritura en sus múltiples formas: narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia, crónica o investigación. Es también una oportunidad para reflexionar sobre el rol social de la palabra escrita y reconocer a las voces que, desde distintos géneros y estilos, enriquecen el pensamiento colectivo.