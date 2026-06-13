Día del Escritor y la Escritora: cuál es su origen y por qué se celebra el 13 de junio

Resumen para apurados
- Cada 13 de junio, Argentina celebra el Día del Escritor y la Escritora, instituido por la SADE en 1986 para conmemorar el nacimiento del influyente autor Leopoldo Lugones.
- Lugones, nacido en Córdoba, fue un pilar de la literatura nacional, fundador de la SADE y director de la Biblioteca Nacional de Maestros, además de periodista y ensayista.
- La fecha busca valorizar el trabajo de los autores en diversos géneros y reflexionar sobre el impacto social y cultural de la palabra escrita en la identidad del país.
Cada 13 de junio se celebra en Argentina el Día del Escritor y la Escritora, una fecha que rinde homenaje a quienes hacen del lenguaje una herramienta de transformación cultural. La efeméride fue instituida en 1986 por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) en conmemoración del nacimiento de Leopoldo Lugones, figura central de la literatura nacional.
Más allá del recuerdo individual, la jornada busca poner en valor el trabajo de quienes dedican su vida a la escritura en sus múltiples formas: narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia, crónica o investigación. Es también una oportunidad para reflexionar sobre el rol social de la palabra escrita y reconocer a las voces que, desde distintos géneros y estilos, enriquecen el pensamiento colectivo.
¿Por qué el 13 de junio se celebra el Día del Escritor y la Escritora en Argentina?
Leopoldo Lugones nació en Villa María del Río Seco en la provincia de Córdoba. Pasó allí su niñez y adolescencia y vivió también en Santiago del Estero. Se radicó en Buenos Aires en 1895. En la ciudad ejerció el periodismo en el diario El Tiempo y en 1897 fundó junto a José Ingenieros el periódico socialista revolucionario La Montaña.
Años después llegó a dirigir la Biblioteca Nacional de Maestros. Realizó varios viajes al viejo continente europeo, residiendo en París de 1911 a 1914. Fue colaborador del Diario La Nación. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1926 y en 1928 fundó la Sociedad Argentina de Escritores.
Entre sus libros más destacados encontramos: "La guerra gaucha" (1905), "Los crepúsculos del jardín" (1905), "Lunario sentimental" (1909), "Las limaduras de Hephaestos" (1910), "Mi beligerancia" (1917), "El Ángel de la Sombra" (1926).
Lugones fue también bibliotecario, pedagogo y ensayista. Quienes estudiaron su vida coinciden en señalar que para este intelectual “el rol del escritor estaba unido al destino de su país y por lo tanto, debía ser parte de su acción política”.
Ocho frases más destacadas de escritores argentinos
“Escribir es un modo de soñar, y uno tiene que tratar de soñar sinceramente”, Jorge Luis Borges.
“El recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí”, Adolfo Bioy Casares.
“Escribo para desenterrar las palabras y las cosas que se nos han quedado atrapadas en la garganta”, Julio Cortázar.
“El mejor momento de la escritura es cuando sientes que eres el personaje”, Eduario Sacheri.
“Escribir es una forma de tratar de vivir lo que no vivimos”, Silvina Ocampo.
“Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversa del mal escritor, que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas”, Ernesto Sábato.
“El solo sujeto de que realmente puedo hablar y en nombre del cual me permito hablar con algún derecho de causa soy yo misma”, Victoria Ocampo.
“Escribo con el cuerpo, con la memoria que tengo del cuerpo”, Alejandra Pizarnik.