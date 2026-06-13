La Unión Europea endurece sus normas para pedir asilo

Las deportaciones a los países de origen siguen siendo difíciles; es probable que los solicitantes de asilo rechazados se trasladen a otro país de la UE, aunque en realidad los países de la UE de primera entrada -es decir, Italia, Grecia y España- sean los que se deben encargar. “En realidad, los países de llegada siempre han estado obligados a tramitar los procedimientos para quienes llegaban a ellos. Solo que eso no ha funcionado. ¿Por qué iba a funcionar ahora? Lo veremos en unos días”, prevé Knaus.