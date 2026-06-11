La Unión Europea investigará el financiamiento de Oriente Medio en la compra de Warner Bros. por Paramount

Resumen para apurados
- La Comisión Europea investigará el financiamiento de Oriente Medio en la compra de Warner Bros. por Paramount para evaluar ventajas competitivas desleales en el mercado común.
- La operación de 110.000 millones de dólares incluye 24.000 millones de fondos de Arabia Saudita y Qatar. El Reino Unido también inició una investigación por competencia desleal.
- Este escrutinio regulatorio simultáneo en Europa y el Reino Unido podría retrasar los planes de fusión de Paramount, previstos para concretarse en el tercer trimestre del año.
La Comisión Europea anunció que examinará el respaldo financiero proveniente de Oriente Medio que forma parte de la millonaria adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount, una operación valuada en más de 110.000 millones de dólares y que ya enfrenta el escrutinio de los principales organismos de competencia internacionales.
Según un documento presentado esta semana, el Ejecutivo comunitario confirmó que la transacción será analizada bajo el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras, una normativa diseñada para evaluar si el apoyo económico de gobiernos o entidades extranjeras podría generar ventajas competitivas desleales dentro del mercado europeo.
La Comisión Europea pone la lupa sobre el financiamiento extranjero
La autoridad europea deberá decidir antes del 14 de julio si aprueba la operación o si avanza hacia una investigación en profundidad sobre los fondos utilizados para concretar la compra.
De acuerdo con documentación presentada por Paramount ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en abril, la operación cuenta con un financiamiento de aproximadamente 24.000 millones de dólares aportados por inversores de Oriente Medio.
Entre los participantes figuran el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, la Autoridad de Inversiones de Qatar y L'imad Holding Co. de Abu Dhabi. Estas entidades se sumaron a los grupos estadounidenses RedBird Capital y LionTree como socios financieros de la fusión.
La investigación sobre subvenciones extranjeras se desarrolla de manera independiente al análisis antimonopolio que también realiza la Comisión Europea sobre la concentración empresarial.
Crecen las posibilidades de una investigación más profunda
Actualmente, Bruselas lleva adelante una investigación de Fase 1 sobre la operación, cuyo plazo de evaluación concluye el próximo 7 de julio.
Especialistas en derecho de la competencia consideran probable que el caso avance hacia una Fase 2, una instancia más exhaustiva en la que se analizan con mayor detalle los posibles efectos sobre el mercado audiovisual, los servicios de streaming y la competencia en Europa.
De concretarse esta segunda etapa, los tiempos regulatorios podrían extenderse significativamente y retrasar los planes de Paramount para cerrar la adquisición durante el tercer trimestre del año.
Reino Unido también abrió una investigación
Las dificultades regulatorias no se limitan a la Unión Europea. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) inició esta semana una investigación formal sobre la megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery.
El organismo británico abrió una investigación de Fase 1 para determinar si la operación representa una "perspectiva realista de una reducción sustancial de la competencia" en el mercado.
La CMA prevé concluir esta primera etapa antes del 7 de agosto. En caso de detectar riesgos para la competencia, avanzará hacia una investigación de Fase 2, un proceso que podría extenderse por más de cinco meses.
La compra de Warner Bros. Discovery enfrenta crecientes obstáculos
La revisión simultánea por parte de los reguladores de la Unión Europea y del Reino Unido representa un nuevo desafío para Paramount, que busca concretar una de las mayores operaciones de la industria global del entretenimiento.
El análisis sobre el origen de los fondos, el impacto competitivo de la fusión y la creciente concentración en el mercado de contenidos audiovisuales podrían convertirse en factores determinantes para definir el futuro del acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery.