Axel Kicillof se sumó a las críticas por el caso Manuel Adorni: “Si fuera peronista estaría preso”

Durante una recorrida de gestión y en declaraciones a los medios, el mandatario bonaerense sostuvo que existe un trato desigual según la pertenencia política de los funcionarios involucrados en causas judiciales. “Si esto fuera un peronista, para los que son antiperonistas y una parte de la Justicia, estaría preso y sería un desastre”, afirmó.