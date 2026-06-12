Política

Axel Kicillof se sumó a las críticas por el caso Manuel Adorni: “Si fuera peronista estaría preso”

El mandatario bonaerense sostuvo que existe un trato desigual según la pertenencia política de los funcionarios involucrados en causas judiciales.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. IMAGEN TOMADA DE X
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Axel Kicillof criticó este viernes en Buenos Aires a la Justicia por la causa de Manuel Adorni, señalando que "si fuera peronista estaría preso" por presunto enriquecimiento.
  • El fiscal Pollicita evalúa ampliar la investigación tras la declaración jurada de Adorni, quien justificó un patrimonio de $945 millones mediante inversiones en bitcoin.
  • El caso profundiza la tensión política entre el peronismo y el oficialismo, mientras la oposición en el Senado busca interpelar y remover al jefe de Gabinete por esta causa.
Resumen generado con IA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este viernes a la causa que involucra al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionó a un sector de la Justicia. 

Durante una recorrida de gestión y en declaraciones a los medios, el mandatario bonaerense sostuvo que existe un trato desigual según la pertenencia política de los funcionarios involucrados en causas judiciales. “Si esto fuera un peronista, para los que son antiperonistas y una parte de la Justicia, estaría preso y sería un desastre”, afirmó.

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En ese sentido, remarcó que la investigación continúa sin definiciones y expresó: “Con esto estamos viendo y esperando no sé qué”.

También apeló a la ironía al referirse a los recursos que, según indicó, corresponden a la provincia de Buenos Aires. “Yo estoy esperando un pendrive para los recursos de la provincia, porque es mucha plata”, señaló.

Caso Adorni: la Justicia analiza ampliar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni podría ingresar en una nueva etapa. El fiscal Gerardo Pollicita analiza ampliar el alcance de la causa luego de que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Hasta el momento, la fiscalía se concentró en evaluar los movimientos financieros y los bienes declarados por Adorni desde su ingreso a la función pública. Sin embargo, si las explicaciones brindadas ante la OA involucran períodos previos, el expediente podría extender su marco temporal y dar lugar a nuevas medidas de prueba.

Según publicó Infobae, Pollicita ya cuenta con las declaraciones juradas públicas de bienes de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. No obstante, todavía espera recibir la documentación reservada, considerada clave para determinar los próximos pasos de la investigación.

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El objetivo es analizar en detalle los montos declarados, el origen de los fondos y las fechas consignadas en la documentación. Con esa información, la fiscalía definirá si corresponde ampliar el objeto procesal de la causa.

Para el estudio de la documentación, Pollicita trabaja junto a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal en investigaciones económicas y financieras.

La declaración jurada de Adorni

La semana pasada, Manuel Adorni presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025. Allí informó un patrimonio cercano a los $945 millones. Durante una entrevista concedida a La Nación+, explicó que el incremento patrimonial se debió a inversiones realizadas con ahorros propios. Según indicó, destinó U$S 200.000 que tenía ahorrados a la compra de bitcoins y esa inversión alcanzó posteriormente un valor de U$S 500.000 en criptomonedas.

En la documentación de acceso público también declaró deudas por más de $317.000 y casi U$S 188.000. Respecto de sus bienes inmuebles, incluyó una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, valuada en $156.926.249, y un departamento con cochera sobre la calle Miró al 500, declarado por $255.844.500.

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