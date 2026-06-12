Los Veranos: el pulso del pop tucumano late al ritmo de su nuevo "Melodrama"
Con 10 años de trayectoria y el aval de la crítica nacional, el dúo integrado por Exequiel Argañaraz y Luciana Lescano lanza su nuevo EP. Unas obra de cinco canciones que rescata la nostalgia de los 80 para transformarla en un pop íntimo, ideal para la introspección cotidiana.
Resumen para apurados
- El dúo tucumano Los Veranos lanza este 12 de junio su nuevo EP "Melodrama" en Tucumán, celebrando una década de trayectoria con una propuesta bailable y emocional.
- La obra fue autogestionada a partir de demos personales y fusiona influencias del rock nacional de los 80 con la madurez adquirida tras diez años en la escena musical.
- Este EP consolida la madurez de la banda y proyecta su crecimiento en la escena del pop independiente nacional, superando desafíos económicos mediante la autogestión.
En el vibrante ecosistema musical de Tucumán, Los Veranos han logrado algo infrecuente: sostener durante una década una identidad sonora que es, al mismo tiempo, bailable y profundamente emocional. Este 12 de junio, el dúo dará un nuevo paso con el estreno de "Melodrama", un EP de cinco canciones que ellos mismos definen como un recorrido por la nostalgia, el amor y el caos.
La gestación de "Melodrama" fue un proceso de arqueología personal. El grupo revisó su "memoria RAM" de demos hasta dar con las piezas que mejor capturaban su presente. "Son canciones seleccionadas porque se llevaban bien entre sí. Nos gustan los discos dinámicos, con diferentes tiempos, baladas y temas para bailar", explican los músicos.
Musicalmente, el trabajo está impregnado de una estética ochentera, con influencias directas de obras cumbres del rock nacional como Clics modernos de Charly García, Locura de Virus y Kamikaze de Luis Alberto Spinetta. Sin embargo, Los Veranos aclaran que su universo no solo se nutre de acordes: la cotidianidad, la nocturnidad y los paisajes urbanos también moldean su sonido.
Desde su aparición en 2016, el proyecto ha sabido ganarse el respeto de la prensa especializada. Su álbum de 2019, "Falso Sonido (Solo le pido a Dior)", alcanzó un hito significativo al ser seleccionado por la revista Indie Hoy como uno de los 50 mejores discos del año. Este historial de excelencia les permite hoy moverse en la escena con una madurez distinta.
"Después de 10 años nos resulta más sencillo concretar proyectos, teniendo conocimiento de cómo movernos en la escena", señalan sobre su dinámica de autogestión. En un contexto económico complejo, el dúo se organiza siendo consciente de sus posibilidades pero manteniendo siempre la cabeza en un nuevo desafío artístico.
Para Los Veranos, la música es inseparable de lo visual. La banda destaca por una fuerte impronta conceptual: "Somos un todo", aseguran. Esta cohesión se traslada a la convivencia de la pareja, donde han sabido trazar una línea clara para proteger la obra: "Dentro de la obra artística, el proceso creativo es sagrado, y no se interponen cuestiones personales frente a esto".
El resultado es un pop que invita a sentir, definido por ellos como música para escuchar "mirando el techo, viajando en colectivo o pensando en alguien que todavía habita en alguna canción".
Aunque la presentación oficial de "Melodrama" será más adelante, el público podrá disfrutar de un adelanto exclusivo este jueves 13 de junio a las 22:00. La cita es en Oskar (Virgen de la Merced 611), dentro del Ciclo Ruido, donde la banda promete un set renovado y una atmósfera diferente para recibir sus nuevas canciones.