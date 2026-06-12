Los Veranos: el pulso del pop tucumano late al ritmo de su nuevo "Melodrama"

Para Los Veranos, la música es inseparable de lo visual. La banda destaca por una fuerte impronta conceptual: "Somos un todo", aseguran. Esta cohesión se traslada a la convivencia de la pareja, donde han sabido trazar una línea clara para proteger la obra: "Dentro de la obra artística, el proceso creativo es sagrado, y no se interponen cuestiones personales frente a esto".