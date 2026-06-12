Daniel Vítolo: “Acá hubo un desvío de fondos y la AFA quiso eludir los controles”

Daniel Vítolo fue, hasta marzo de este año, titular de la Inspección General de Justicia de la Nación, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación que se encarga de inscribir, regular y fiscalizar sociedades comerciales (nacionales y extranjeras), entidades civiles (asociaciones y fundaciones) y empresas de capitalización y ahorro. En ese marco, fue uno de los impulsores de la presencia de veedores para revisar la contabilidad, decisiones económicas desde 2017, contratos de televisión y la relación institucional entre la AFA y la Liga Profesional. El expediente también ponía bajo la lupa la coexistencia de distintas estructuras dentro del fútbol y la participación de dirigentes como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, además de posibles contradicciones entre el carácter sin fines de lucro de las entidades y la distribución de ingresos millonarios. Esta tarea la realizó durante la gestión del ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero cuando asumió el nuevo ministro, Juan Bautista Mahiques, a Vítolo le pidieron la renuncia. El abogado y docente se encuentra en Tucumán, invitado por la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz. En diálogo con LA GACETA, Vítolo no tuvo dudas: “tarde o temprano va a haber justicia en esta causa”. Esta fue la conversación: